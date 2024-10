Inter, Inzaghi fa rifiatare qualche titolare in vista del Derby d’Italia

A Berna contro lo Young Boys il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi valuta qualche cambio di formazione, considerando che il Biscione ha giocato domenica sera a Roma e poi domenica prossima ospiterà la Juve per uno scoppiettante Derby d’Italia che può fornire qualche indizio in più sul reale stato di salute delle due formazioni in cima alla classifica dietro al Napoli. Ecco perché potrebbe vedersi Bisseck dietro e Taremi in avanti con Arnautovic.

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Frattesi, Barella, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Arnautovic, Taremi.