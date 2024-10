La partita fra Bologna e Milan, in programma sabato alle 18, non si giocherà a causa del maltempo. Il sindaco di Bologna Matteo Lepore, sentiti questore e prefetto, ha firmato un’ordinanza con cui ordina di sospendere la partita. La decisione è stata presa per le previsioni di pioggia e per le attività di ripristino della situazione nel quartiere che ospita lo stadio e che è stato quello più colpito dall’alluvione di sabato sera. La partita, motiva l’ordinanza, porterebbe allo stadio 35mila persone creando problemi di ordine pubblico. Ora si attende solo la posizione defininitiva della Lega, dopo la lettura dell’ordinanza.