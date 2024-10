L’ultimatum gela i tifosi: addio Verstappen

Max Verstappen vicino all’addio alla Red Bull? Arriva un ultimatum che rischia di gelare i tifosi dopo le ultime vicende del pilota olandese

Il 2024 non è di certo stato il miglior anno per Max Verstappen. Il pilota della Red Bull, ha visto diverse speculazioni sul proprio futuro a seguito di un rapporto non idilliaco con l’attuale team. Alle diverse voci di dissidi con Horner e la scuderia austriaca, ha fatto seguito una lunga fase in cui l’olandese è stato corteggiato da Toto Wolff della Mercedes e si pensava ad un suo possibile approdo per sostituire Hamilton. Alla fine la scelta è ricaduta sul giovane Antonelli ma non sono di certo finiti i dubbi su cosa farà il classe ’97 nei prossimi anni nonostante un contratto lungo fino al 2028.

Anche perché dopo le frizioni e le varie voci di mercato, si è messa la nuova situazione che vede una Red Bull in caduta libera a poter orientare il suo futuro. Le difficoltà emerse in maniera lampante dall’estate in avanti, con un calo drastico delle prestazioni, lasciano sinistri dubbi su come potranno evolversi le ambizioni del team di Milton Keynes nei prossimi anni. Il rischio che ci sia un ridimensionamento con Ferrari, Mercedes e McLaren in rampa di lancio è dietro l’angolo.

Verstappen-Red Bull, aria di addio? Arriva un sinistro ultimatum!

Come se non bastasse si sono messe le incertezze di Verstappen relative al mondo attuale della Formula 1: non gli piacciono alcune cose, per come si sta evolvendo il motorsport. Dalle gare sprint alla polemica con la FIA per una parolaccia detta. Questa serie di cose potrebbero portarlo a valutare seriamente il ritiro.

Nelle ultime ore è arrivato un ultimatum che sa di gelo per i suoi tifosi, l’addio di Verstappen (almeno alla Red Bull) si avvicina di molto. Lo ha riferito l’ex manager Eddie Jordan, oggi opinionista, in una dichiarazione rilasciata nel suo podcast Formula For Success. Il suo annuncio getta ombre sul futuro dell’olandese, facendo tremare i fan: “Sono convinto che Max possa ancora vincere questo Mondiale. La sua macchina è ancora incredibilmente veloce. Devono ritrovare però quella magia che di recente è scomparsa, questo è di sicuro un problema“.

Un problema che potrebbe portare presto l’attuale campione del mondo a dire addio: “Se resterà fino al 2026 o 2027? Non lo so. Di sicuro è meglio trovare risposte a questi problemi e risolverli”. Ed ecco la minaccia che suona come un ultimatum: “Diciamo che se Max dovesse vincere il campionato quest’anno potrebbe restare in Red Bull di sicuro fino al 2026 o 2027, in caso contrario penso vada via prima. Deve vincere ora per essere sicuri che sia ancora lì nel 2027″.