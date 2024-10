Alle 18.45 all’Olimpico, Roma e Dinamo Kiev scenderanno in campo per l’Europa League. Non ci sono Mancini e Soulé tra i giallorossi, entrambi con la febbre. Ecco le scelte ufficiali di formazione:

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Ndicka, Hermoso; Angelino, Le Fee, Koné, Zalewski; Pisilli, Baldanzi; Dovbyk. All. Juric

DINAMO KIEV (3-5-2): Neshcheret; Bilovar, Popov, Mykhavko, Tymchyk; Mykhailenko, Andriyevskiy; Rubchynskyi, Vivcharenko, Voloshin; Guerrero. All. Shovskovkyi