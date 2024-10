Nuova avventura per Leclerc: addio Formula 1

Charles Leclerc ha intrapreso una nuova emozionante avventura che sembra spingerlo lontano dalla Formula 1 anche se solo per un giorno: tutta la verità

La doppietta di Austin ha mandato in visibilio i tifosi della Ferrari, che stanno tastando con mano i progressi della SF24 e sperano di poter esultare ancora in questo finale di stagione. Competere per il titolo nella classifica piloti è quasi impossibile, visto il divario di 79 punti con Max Verstappen, ma di sicuro Charles Leclerc non lascerà nulla di intentato. In più c’è il titolo Costruttori, dove la Ferrari è ormai a soli 8 punti dalla Red Bull e a 48 dalla McLaren.

Comunque vada a finire questo Mondiale a Maranello sono ormai convinti di aver gettato delle ottime basi per il 2025, quando la Rossa potrà contare sulla super coppia composta da Charles Leclerc e Lewis Hamilton. Tuttavia proprio in queste ore è arrivata la notizia di una nuova avventura per il monegasco che ha fatto preoccupare non poco i tifosi della Ferrari.

Leclerc è pronto a “lasciare” la Formula 1 per intraprendere un’altra strada? Qualcuno forse lo ha temuto, ma la realtà dei fatti è ben diversa: il ferrarista, infatti, ha voluto semplicemente vivere un’esperienza diversa dal solito e carica di adrenalina.

Leclerc lascia la Ferrari: i fan sono senza parole

Grazie a un’iniziativa organizzata dal canale francese Canal+, infatti, Leclerc ha potuto pilotare un velivolo dell’Armée de l’Air et de l’Espace francese. Nelle immagini pubblicate sui suoi profili social il 27enne di Monte Carlo si mostra con la maschera di ossigeno e anche con il casco personalizzato, dove ovviamente non potevano non comparire i suoi colori e il numero 16. Lo stesso Leclerc ha poi commentato con parole di grande entusiasmo l’avventura vissuta sul jet.

“Che incredibile opportunità mi ha dato Canal + di poter pilotare una macchina del genere – ha scritto il monegasco sui social – Poter paragonare la sensazione di velocità con quella che provo di solito in una vettura di Formula 1 è stato molto speciale”.

What an incredible opportunity @canalplus gave me to pilot such a machine. To be able to compare that speed feeling with what I usually experience in a Formula One car was very special. Stay tuned for the full experience next week 🙂 pic.twitter.com/DQeuNuqgCU — Charles Leclerc (@Charles_Leclerc) October 22, 2024

I fan di Leclerc – che potranno gustarsi il volo del pilota la prossima settimana sul canale transalpino – sperano che questa fantastica esperienza dia ulteriormente la carica al monegasco per affrontare al meglio le ultime gare rimaste nel Mondiale 2024 di F1. Questo weekend il Circus sarà di scena in Messico, un circuito dove la Ferrari ha vinto solo due volte: nel 1970 con Jacky Ickx e nel 1990 con Alain Prost.