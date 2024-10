Problema risolto, la Ferrari esulta: tifosi in festa

Il problema che attanagliava la Ferrari sembra risolto: i tifosi sono ottimisti per le prossime gare

La vittoria della Ferrari ad Austin è stata già metabolizzata. Nei pensieri dei piloti ora c’è soltanto il prossimo appuntamento del Messico. Vincere negli Stati Uniti sembrava quasi impossibile, figuriamoci mettere a referto una doppietta: Sainz e soprattutto Leclerc hanno dimostrato che le prossime cinque gare non saranno delle passeggiate per Norris e Verstappen.

La classifica vede ancora in testa il tre volte iridato, dietro di lui si posizione Norris che, dopo la deludente prova texana segnata tra l’altro da una inaspettata penalizzazione, vuole subito riscattarsi nel prossimo appuntamento di Città del Messico, pista sulla quale ha dominato l’inglese della Red Bull negli ultimi anni.

Vittoria della Ferrari a Austin che è scaturita anche grazie alla risoluzione di un problema che aveva messo in crisi i due piloti e il team principal Vasseur.

Ferrari, ad Austin risolto il problema del consumo delle gomme

Tra i fattori che hanno condizionato il rendimento della SF-24 vi è sicuramente la questione gomme. Negli Usa, il team di Maranello ha cambiato praticamente tipologia di gomme in tutte le prove, capendo alla fine che la mescola più dura (alternata con una morbida) era quella più ovvia da usare su un circuito come quello americano appena ri asfaltato e cambiato in molti suoi aspetti.

Il segreto, dunque, della vittoria della Rossa sta tutto lì e porta la firma di Charles Leclerc. Il monegasco, infatti, ha approfittato della brillantezza della propria SF-24 riuscendo a superare sia Norris che Verstappen al primo giro. Ne è conseguito un successo memorabile e che potrebbe aprire scenari impensabili fino a poco tempo fa.

L’aspetto delle gomme non è da sottovalutare, anzi. Se nei prossimi Gp vedremo ancora dei miglioramenti, allora è possibile cominciare il prossimo Mondiale con una conoscenza in più che potrebbe fare la differenza. E se poi alla guida avrai un pilota esperto come Lewis Hamilton, allora è lecito sognare.

Di questo avviso è il giornalista ed esperto di F1 Leo Turrini. Queste le sue parole dette al programma di Radio 24 ‘Tutti Convocati’: “Ormai da un paio di mesi la Ferrari ha risolto l’eterna questione del consumo delle gomme e questo è un bellissimo segnale anche per il futuro con Hamilton“. Si spera ovviamente che la Rossa continui su questa strada per regalare altre gioie ai suoi tifosi.