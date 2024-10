Udinese, Runjaic: “Tre punti importanti, il Cagliari era in un buon momento”

Conferenza stampa per l’allenatore dell’Udinese, Kosta Runjaic, al termine della sfida contro il Cagliari: “Una partita fantastica questa sera, sono molto felice di vincere qui senza subire gol davanti ai nostri tifosi e senza subire gol. Belle sensazioni, abbiamo lavorato molto per preparare questa gara, abbiamo dimostrato un buon gioco giocando in modo intenso fin dal primo minuto, abbiamo vinto tanti duelli. All’inizio abbiamo avuto un buon equilibrio nella gestione della palla e nell’attacco alla profondità, ovviamente c’è stato l’episodio decisivo dell’espulsione ma siamo rimasti molto attenti. Il Cagliari era in un buon momento, veniva da buone prestazioni, non lo abbiamo sottovalutato. Per noi è importante che una squadra come è l’Udinese sia riuscita a battere una squadra che lotta più o meno per obiettivi simili come il Cagliari trovando punti importanti”