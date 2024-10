Vasseur da sogno, ultim’ora bellissima: tifosi Ferrari in festa

Frederic Vasseur autore di un annuncio da sogno: l’ultima ora è bellissima per tutti i tifosi della Ferrari. Ecco perché

La Ferrari vuole cavalcare l’onda lunga dell’entusiasmo generato dalla doppietta arrivata nell’ultimo Gran Premio di Austin e cercare di regalarsi un finale di stagione da sogno. Difficile riuscire a scalare la classifica costruttori (e ancor più quella dei piloti per Leclerc e Sainz) per provare ad arrivare ad un titolo che manca da più di un decennio. Le due “Rosse” daranno il massimo e nulla sarà lasciato al caso, ma resta un traguardo obiettivamente difficile.

Ad ogni modo questo finale di stagione può essere un ottimo punto di partenza per il prossimo anno, cavalcando l’entusiasmo con quella svolta da anni tanto desiderata. La scuderia di Maranello vuole fare le cose in grande e questo l’aveva già messo in chiaro durante il 2024 con varie dichiarazioni e soprattutto con i fatti. Come dimostra l’ingaggio del sette volte campione del mondo Lewis Hamilton che prenderà il posto di Sainz nella monoposto da gennaio, oltre ad una serie di nuovi arrivi per quanto riguarda il team dirigenziale e degli ingegneri.

Ferrari da sogno, arriva l’annuncio di Vasseur!

Il “Cavallino Rampante” potenzierà il motore delle proprio auto, mentre in programma ci sono altre innovazioni che renderanno la Ferrari pronta a lottare seriamente per la vittoria del titolo mondiale a partire dall’anno prossimo. E proprio con queste dolci premesse è da inquadrare l’ultima ora da parte di Frederic Vasseur che ha mandato i tifosi in estasi.

Il team principal, infatti, ha rilasciato alcune dichiarazioni riportate da ‘Last Word on Sports’ in cui asserisce come “l’auto del 2025 sta procedendo bene”, dice un ottimista Vasseur. Poi entra nel dettaglio parlando in maniera molto ambiziosa: “Penso che quest’anno già stiamo lottando per il titolo del mondo. Non sarà facile, abbiamo già vinto tante gare, il potenziale c’è nonostante diversi errori da parte nostra”.

Errori naturalmente da correggere nel 2025 per essere sempre più competitivi a grandissimi livelli. “Ci proveremo, altrimenti sarà per l’anno prossimo. Vi annuncio che lo sviluppo per la Ferrari del 2025 procede molto bene”. Probabilmente sono queste le parole che volevano sentirgli dire i tifosi: la Ferrari tenterà il tutto per tutto per rimontare subito, ma in ogni caso il futuro sembra essere alquanto roseo.