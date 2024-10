UFFICIALE per Djokovic è finita: si è scusato

Ora è ufficiale, decisone presa per Novak Djokovic che si è dovuto anche scusare per quanto accaduto

Arriva una brutta notizia per Novak Djokovic e i suoi fan. L’ha annunciato lo stesso tennista serbo, a margine di un’annata per lui non totalmente positiva. L’ex numero uno al mondo, oltre aver perso la vetta del ranking ATP ai danni di Jannik Sinner lo scorso maggio, non ha vinto alcun torneo con solo due finali raggiunte a Wimbledon e Shanghai, quest’ultima persa proprio contro l’azzurro.

Solo l’Olimpiade di Parigi ha rappresentato per lui una dolce eccezione, permettendoglisi di conquistare l’agognata medaglia d’oro, l’unico trofeo che ancora gli mancava in carriera. Per il resto, è stata la sua stagione peggiore. I tornei disputati non sono andati come lui e i suoi fan avrebbero voluto. Il serbo ha iniziato a gestirsi, giocando solo i grandi appuntamenti, come fatto prima di lui da altri campioni sul viale del tramonto come Federer prima e Nadal poi.

Niente da fare per Djokovic, il serbo è out dal torneo

Stagione di Djokovic che può essere già conclusa. Nelle ultime ore, infatti, è arrivata una nuova rinuncia con Djokovic che si è addirittura scusato per il forfait in vista del suo prossimo torneo. Nole, infatti, ha annunciato che non prenderà parte al torneo di Parigi-Bercy. Questo mette a rischio anche la sua partecipazione all’ATP Finals di Torino, con l’attuale sesto posto in classifica che, di certo, non gli dà garanzie di qualificazione con la permanenza tra i primi otto. Djokovic che – lo ricordiamo – è anche il campione in carica del torneo dei Maestri.

Nole ha voluto mandare un messaggio, tramite il proprio profilo Instagram, per scusarsi di questo suo forfait che priva l’ultimo Master della stagione di uno dei suoi possibili protagonisti. “Quest’anno purtroppo non disputerò il Rolex Paris Masters, un torneo che mi ha dato tante soddisfazioni in passato avendolo vinto sette volte”. Poi le scuse: “Chiedo scusa a tutti quelli che speravano di vedermi giocare lì. Auguro ai giocatori, sponsor, organizzatori e fan un grande torneo”.

La parte finale del post, invece, è un segno di speranza e una sorta di rassicurazione per tutti: “Spero di tornare il prossimo anno“. Evidentemente se i suoi programmi sono questi, al momento non è contemplato (ancora) il ritiro.