Delusione Hamilton, mazzata Ferrari: è già un dramma

Arriva la prima delusione Lewis Hamilton, una vera e propria mazzata per la Ferrari: diventa già un possibile dramma

Ancora cinque Gran Premi alla conclusione di questo campionato di Formula 1. Nulla è ancora scritto l’epilogo. I piloti continueranno a darsi battaglia fino alla fine per aggiudicarsi l’ambito titolo. Il prossimo impegno si svolgerà in Messico dove si annuncia spettacolo nell’autodromo “Hermanos Rodriguez“.

Queste, come tutti ben sanno, saranno le ultime gare in cui Lewis Hamilton scenderà in pista con la Mercedes. Allo stesso tempo è risaputo, da quasi un anno che il pilota britannico ha già firmato un accordo con la Ferrari dove prenderà il posto del suo collega, Carlos Sainz.

Nelle ultime ore, però, Hamilton sta facendo parlare molto di sé, in merito ad alcune dichiarazioni che ha rilasciato un suo ex collega. Si tratta di Robert Doornbos che ha voluto lanciare una stoccata delle sue. Parole che non sono assolutamente passate inosservate.

Doornbos, avviso alla Ferrari: “Sicuri che con Hamilton…”

Per Doornbos non ci sono dubbi: la Ferrari potrebbe essersi seriamente pentita di aver ingaggiato il sette volte campione del mondo. Soprattutto dopo aver visto le sue ultime prestazioni con la Mercedes. Almeno questo è il suo pensiero. L’ex pilota della Red Bull Racing (in cui ha disputato tre Premi), allo stesso tempo, fa capire chiaramente che Hamilton non vede l’ora di passare alla scuderia di Maranello per iniziare questa nuova avventura.

Di questo, sicuramente, non vedono l’ora i tifosi della ‘Rossa’ che hanno accolto la notizia con entusiasmo ancor prima che iniziasse la stagione 2024. Il suo ultimo Gran Premio, quello negli Stati Uniti D’America, non è stato particolarmente fortunato per il 37enne. A dire il vero abbastanza frustrante visto che ha concluso al 19mo posto nelle qualifiche e poi in testacoda durante il Gran Premio con tanto di inevitabile ritiro.

In merito alla scelta della Ferrari di puntare su di lui, Doornbos ha dichiarato: “Credo che Lewis abbia guardato con estrema felicità ai risultati ottenuti dalla Ferrari ad Austin. Anche se la scuderia italiana, secondo me, starà pensando se sia stato il caso di puntare su di lui invece che continuare con Sainz“. Non sono mancati gli elogi, come riportato da ‘Gpblog.com’, per il pilota spagnolo che, nelle ultime gare, sta facendo davvero molto bene: “E’ in forma. Ad Austin è stato pazzesco. Sembra scatenato“.