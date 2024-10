Federer con le lacrime agli occhi, rivelazione da brividi: cos’è successo

Roger Federer, ritiratosi dalle scene nel settembre 2022, ripercorre commosso la sua rivalità con l’ex giocatore: l’ammissione è da brividi

Tempo di ricambio generazionale nel tennis moderno. Solamente negli ultimi due anni – il primo ad appendere la racchetta al chiodo, nell’emozionante commiato di Londra, fu proprio Roger Federer – sono diversi i campioni che, per motivi di età e anche di acciacchi fisici, hanno deciso di dire basta.

Gli ultimi in ordine di tempo sono stati Rafa Nadal e Dominic Thiem, due dei degni rivali incontrati dal fuoriclasse di Basilea nel corso della sua straordinaria carriera. Senza dimenticare il commiato di Andy Murray, che ha salutato il mondo del tennis alle Olimpiadi di Parigi 2024, l’addio del giocatore austriaco ha emozionato non poco gli addetti ai lavori e anche i tanti tennisti che lo hanno sfidato in indimenticabili battaglie consumatesi sui campi del circuito ATP.

Tanti e davvero invasivi gli infortuni patiti dal vincitore degli Us Open 2020, che ha deciso di smettere a soli 31 anni nella ‘sua’ Austria, dove ha perso al primo turno all’ATP 500 di Vienna contro Luciano Darderi nell’ultimo match della sua carriera.

Tra i tanti saluti commossi ricevuti da Thiem, spicca quello di Roger Federer. Sempre lui. Uno che, nonostante un dominio in taluni anni – prima che emergessero Nadal e Djokovic – solitario, ha spesso patito il gioco dell’austriaco, chiudendo il bilancio col nativo di Wiener Neustadt in passivo.

Attraverso il suo profilo Instagram ufficiale, il 20 volte campione Slam ha omaggiato con commozione e sportività il rivale, riconoscendo allo stesso pari eleganza e classe anche nelle tante affermazioni ottenute contro di lui negli anni.

“Un’illustre carriera arriva alla fine. Complimenti Domi. Non importa la superficie, hai sempre trovato un modo per battermi con i tuoi potentissimi rovesci. Ma la cosa più importante, lo hai fatto con eleganza e sportività“, ha detto Re Roger sui social.

