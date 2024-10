Juventus, Thiago Motta: “Mai sofferto come oggi”

Alla fine sorride forse più la sua Juventus, per come si era messa la partita: i bianconeri, sotto per 4 a 2, sono riusciti a portare a casa un punto da San Siro e Thiago Motta non può che sforzarsi di guardare il bicchiere mezzo pieno. Al termine del match il tecnico ha parlato ai microfoni di Sky Sport.

Sul 4 a 2 sembravate usciti dalla partita, ma avete avuto personalità: “Con tante situazioni nelle quali siamo andati in svantaggio in situazioni complicate, dopo il quarto gol è diventato più difficile. L’Inter è venuta fuori, poteva chiudere la partita. Poi sul 4 a 4 potevamo anche vincere. A tratti abbiamo fatto bene, per altri no. Va analizzata bene“.

Numeri strani: prima solo 1 gol subito, oggi ben 4. Come se lo spiega: “Possiamo migliorare su tutto, ogni partita ha una storia diversa. Oggi nella fase difensiva abbiamo sofferta, al di là del fatto che l’Inter fosse forte. Fino ad oggi non avevamo sofferto così lasciando così tante occasioni da gol, ma dall’altra parte in attacco abbiamo creato pericolo. E’ stata una partita aperta, con le due squadre che hanno fatto una partita corretta“.

A sinistra l’Inter crea tanto, ma lì siete stati pericolosi. Come l’avevi preparata: “Abbiamo giocatori in forma in quel lato, come Andrea da dietro e Conceicao che puntava Bastoni sulla fascia. Per chiunque non è facile con un giocatore così veloce, poi aveva un certo vantaggio anche dal punto di vista fisico. E’ un lato forte per loro in attacco, ma allo stesso tempo in difesa potevano soffrire. I nostri giocatori sono riusciti a mettere in difficoltà l’Inter da quel lato“.

La scelta del ruolo di Danilo anziché Gatti? Avete perso sicurezza difensiva: “Sono due giocatori diversi lui e Fede, uno per esperienza nel ruolo e fisicità ha dato tanto fino ad oggi, Danilo lo vedo un po’ meglio di lui in questo momento. Insieme a Kalulu hanno potuto aiutare in momenti diversi, sia Danilo che Kalulu hanno fatto una buona prestazione. Dipenderà dalle partite, chi entra può esprimersi al meglio ed aiutare“.