Nuovo pilota Red Bull: l’annuncio è UFFICIALE

I tifosi della Red Bull non riescono a crederci: arriva l’annuncio ufficiale sul nuovo pilota, c’entra anche Verstappen

Il tormentone legato al mercato piloti, con la griglia di partenza per il 2025 praticamente già quasi del tutto completa, non intende fermarsi. Anzi. Al centro di tutto la Red Bull e soprattutto Max Verstappen, sotto la lente di ingrandimento ancora una volta di rumors sulla sua possibile partenza.

Nonostante il contratto firmato con Red Bull fino al 2028, per stessa ammissione di Helmut Marko, il tre volte campione del mondo potrebbe finire per lasciare la scuderia di Milton Keynes. Dalla spaccatura interna con Christian Horner fino alle prestazioni della RB20 che, adesso, ha dimostrato di essere decisamente meno veloce anche della Ferrari. Uno scenario che non fa piacere né a Max né a suo padre Jos, sempre più polemico nei confronti del Team Principal. A questo punto la possibilità che Red Bull punti su un nuovo pilota, con l’addio di Verstappen, non è del tutto da accantonare.

Una manciata di giorni fa il Consulente strategico Helmut Marko aveva parlato di ‘pressioni’ da parte di Mark Webber per quel che riguarda un possibile approdo del suo assistito, Oscar Piastri, in Red Bull. Il team anglo-austriaco, si sa, sta valutando diverse opzioni per l’eventuale sostituzione di Verstappen a partire dal 2026. A fare chiarezza ci ha pensato proprio il pilota australiano che ha spiazzato tutti in un recente meeting con la stampa.

Pazzesco Red Bull: ‘annunciato’ l’erede di Verstappen

In occasione dell’incontro con la stampa a Città del Messico, Oscar Piastri ha dissipato ogni dubbio riguardo al chiacchieratissimo possibile approdo in Red Bull al posto di Verstappen. L’australiano ha risposto in maniera decisa sulla possibilità di essere l’erede di Max Verstappen.

“Helmut dice un sacco di cose alla stampa, lo sappiamo tutti”, ha esordito con una secca smentita il talento della McLaren come riportato da ‘Formulapassion.it’. “Io sono molto felice di dove sono e, per quanto ne so, non c’è nulla di vero in tutto questo“. Piastri grazie ai suoi due primi successi in carriera quest’anno sta contribuendo in maniera importante al primo posto di McLaren nella classifica costruttori: con la scuderia di Woking è sotto contratto fino al 2026, stessa scadenza di Norris. Piastri ha proseguito elogiando proprio McLaren.

“Il team mi ha aiutato tanto e dato modo di esordire in F1, al momento siamo in una posizione molto buona quindi sono felice dove sono“, ha chiuso il #81. Dopo il quinto posto di Austin, dunque, adesso Piastri vuole tornare a brillare proprio in questi ultimi appuntamenti a disposizione. Di futuro, semmai ve ne fosse bisogno, si parlerà molto più avanti.