“Pronta”, Camila Giorgi fa impazzire i suoi fan: il video è virale

Camila Giorgi sa sempre come far impazzire i suoi fan e anche questa volta è riuscita a toccare i tasti giusti per incuriosire i suoi seguaci social

L’ex giocatrice di tennis ha deciso di sposare la sua vocazione per la moda e i social e non perde occasione per mostrarsi nel suo nuovo habitat naturale. Ormai il campo è un ricordo lontano e adesso c’è un appuntamento che attira la sua attenzione.

Il suo modo di abbandonare il mondo del tennis ha fatto molto discutere. Camila Giorgi è sparita da un momento all’altro, attaccando la racchetta al chiodo a 33 anni, dopo un periodo di buio in campo e qualche problema fisico di troppo. La Giorgi avrebbe potuto dare ancora moltissimo ma ad un certo punto la luce si è spenta e ha deciso di volare negli Stati Uniti. Come raccontato da lei stessa a ‘Verissimo’, qualche settimana fa, la sua non è stata una vera e propria fuga, visto che tra New York e Miami era solita andare spesso negli USA, anche in passato.

Fatto sta che le voci e le illazioni sul suo comportamento sono rimbalzate in giro per il mondo e le hanno attirato anche alcune antipatie. Camila non sembra essersene curata più di tanto e infatti continua ad andare dritta per la sua strada, con storie e post sui social che mostrano la sua nuova vita, tra sorrisi e mise da urlo. La sua bellezza e fascino non sono mai state in discussione, così come la sua passione per la moda e gli oggetti preziosi. L’ultimo riferimento su Facebook e Instagram è proprio a questo.

Camila Giorgi alla Preziosa di Milano: la sua nuova vocazione

Camila Giorgi ha realizzato una storia che richiama ad un grande appuntamento che vedrà Milano protagonista fra qualche giorno. L’ex giocatrice marchigiana si sta preparando per la Preziosa, una fiera davvero particolare e bellissima.

Si tratta di una mostra mercato di minerali, bigiotteria, gemme, gioielleria, fossili e conchiglie, giunta alla sua 15a edizione, che vedrà la luce a metà novembre. Dal 16 al 17 del prossimo mese, presso il Parco Esposizioni di Novegro, sui potranno ammirare collane, anelli, bracciali, orecchini, spille e pendagli nuovi e antichi per tutti i gusti e le tasche.

Chi volesse prendere parte potrebbe imbattersi proprio in Camila Giorgi, che si è detta “pronta” per la partecipazione e di certo non passerà inosservata.