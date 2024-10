Riecco Daniele Scardina: ritorno improvviso

Daniele Scardina ha fatto la sua comparsa dopo un periodo di silenzio: l’ex pugile ha strappato un sorriso a tutti i suoi tifosi

Dopo il malore di un anno e mezzo fa, Daniele Scardina sembra aver recuperato una condizione ottimale e per ora se ne sta tranquillo in famiglia, con le persone che gli vogliono bene. Su Instagram ne arriva una diretta conferma.

Scardina per tutti sul ring era King Toretto, soprannome che si era ritagliato nel corso del tempo, scalando pian piano il pugilato italiano. Fino al 2023 era considerato da tutti uno dei più grandi talenti, pound per pound, del movimento nazionale. Poi il gravissimo incidente capitatogli improvvisamente, durante una sessione di allenamento a Buccinasco nel febbraio 2023. La lesione di due vene a causa di un movimento brusco del collo, il ricovero in ospedale, all’Humanitas di Rozzano. Scardina è stato sottoposto a un delicatissimo intervento al cervello, finendo addirittura in coma per diverse settimane. Circa due mesi dopo l’incidente, fortunatamente il pugile lombardo è uscito dalla terapia intensiva, cominciando da quel momento una sfida personale molto delicata.

Adesso sta bene e dopo una lunga riabilitazione è tornato a casa ormai da diversi mesi. Sta cercando di ricostruirsi una realtà lavorativa e sportiva, visto che sul ring non potrà più salire. L’idea principale è quella di potersi aprire una sua palestra.

Daniele Scardina circondato dai suoi affetti: finalmente torna il sorriso

Daniele Scardina, tranne la sua parentesi a Miami per gli allenamenti, non ha mai lasciato la sua Rozzano, dove è nato il 2 aprile del 1992. Rozzano, città dipinta come violenta, specie dopo l’omicidio di Manuel Mastropasqua, il 31enne accoltellato a morte da Daniele Rezza, 19 anni, perché voleva le sue cuffie da 15 euro.

Per questo c’è bisogno di esempi positivi in un posto come quello. Scardina, come riportato dal ‘Corriere della Sera’, vuole poter aiutare i giovani di strada, mettendo a loro disposizione una palestra di pugilato.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da LORENZO TONETTI (@lorenzo_tonetti)

Un progetto ambizioso che può aiutarlo a tornare in pista, garantendogli un futuro su cui concentrarsi. Nel frattempo su Instagram ha fatto una nuova comparsa, con una bella foto in un post, in cui Daniele Scardina è circondato da amici che gli vogliono bene, in occasione di una festa di compleanno. Con un contorno del genere è più facile tornare in auge per la gioia dei fan.