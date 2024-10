UFFICIALE – Il Manchester United caccia Ten Hag: panchina a Van Nistelrooy

Ora è ufficiale: Ten Hag è stato esonerato dal Manchester United, la panchina va al suo vice, Ruud Van Nistelrooy. L’allenatore olandese è l’ennesima ‘vittima’ del tornato Red Devils, che in questi anni ha visto fallire ad Old Trafford tanti allenatori e giocatori, travolti dalla pressione di dove far tornare in alto la squadra che con Ferguson toccò vette inarrivabili.

Ecco il comunicato: “Erik ten Hag lascia il suo ruolo di manager della prima squadra maschile del Manchester United”, si legge in un comunicato appena diramato dai Red Devils attraverso i loro canali.

“Erik è stato nominato nell’aprile del 2022 e ha guidato il club alla conquista di due trofei nazionali, vincendo la Carabao Cup nel 2023 e la FA Cup nel 2024. Siamo grati a Erik per tutto quello che ha fatto durante il suo periodo con noi e gli auguriamo ogni bene per il futuro. Ruud van Nistelrooy si occuperà della squadra come allenatore ad interim, con il supporto dell’attuale staff, in attesa di un allenatore definitivo”.