Gianluca Vialli, confessione sbalorditiva: i tifosi quasi non ci credono

Nessuno ha mai dimenticato Gianluca Vialli: arriva una confessione sbalorditiva sull’ex attaccante, i tifosi stentano a crederci. L’annuncio

Gianluca Vialli è rimasto nel cuore di tutti gli appassionati di calcio e del mondo dello sport in generale, al di là delle squadre in cui ha militato durante la sua carriera. Il grande cuore che aveva l’ex capo delegazione della Nazionale, unito alla sua simpatia, è un tratto distintivo che tutti gli hanno riconosciuto nel corso degli anni. Anche per questo motivo nessuno lo ha mai dimenticato, da quel triste giorno di inizio gennaio 2023 che lo ha portato via dalla vita terrena dopo una lunga battaglia contro un tumore.

Nel corso dei mesi non sono mancate dimostrazioni di affetto nei suoi confronti, a partire dalle sue ex squadre come ad esempio Juventus, Cremonese, Sampdoria o la stessa Nazionale. Ci sono state diverse iniziative negli impianti italiani in suo onore, specialmente dove ha giocato. L’anno scorso, ad esempio, in occasione di Sampdoria-Cremonese fu ricordato a dovere a “Marassi”. Insomma passa il tempo ma il ricordo di Vialli è più vivo che mai.

Proprio su di lui nelle ultime ore è arrivata un’incredibile rivelazione, un annuncio a cui i tifosi stentano a credere. A dire il vero è una confessione che era già stata fatta in passato. Tra le big del nostro calcio, Vialli ha indossato la maglia della Juve, dove è rimasto per quattro anni arrivando a conquistare diversi trofei (tra cui una Champions).

A proposito di grandi club Gianfelice Facchetti, figlio di Giacinto, intervenuto a ‘Sky Sport’ prima di Inter-Juve di domenica ha nominato lo stesso Vialli rispondendo ad una domanda in particolare: “Quale giocatore avrei voluto all’Inter? Difficile per me scegliere” è l’incipit della risposta di Facchetti. Poi però non sembra avere dubbi: “Dico Gianluca Vialli. Un atleta amato da tutti e che chiunque avrebbe voluto nella propria squadra. Ogni tifoso sognava di avere Vialli e noi non siamo stati da meno. Lo ricordo con grande affetto”.

Vialli non era solo un sogno per il figlio dell’ex bandiera nerazzurra. Anche lo stesso Giacinto lo avrebbe voluto volentieri coi meneghini. Gianfelice, infatti, già in passato aveva rivelato come al padre sarebbe piaciuto avere l’ex bianconero all’Inter. Ad ogni modo dalle parole del figlio dell’ex difensore arriva un’ulteriore conferma di quanto Vialli era il sogno proibito di molti tifosi ed è rimasto dentro al cuore di tutti per l’uomo ancor prima del campione.