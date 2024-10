Milan, emergenza contro il Napoli: Fonseca senza 3 titolari

Milan con gli uomini contati alla super sfida della decima giornata contro il Napoli di Antonio Conte, con Paulo Fonseca che convocherà nuovamente Francesco Camarda viste l’assenza certa di Abraham e le condizioni precarie di Jovic.

In più non ci saranno tre titolari, con i rossoneri che dovranno fronteggiare le assenze di Theo Hernandez e Reijnders per squalifica, oltre a quella di Gabbia che si è infortunato nella giornata di domenica. Thiaw, Pavlovic e Tomori si giocano una maglia da titolare, con il tecnico portoghese che si affiderà sul miglior undici possibile partendo da Pulisic, il più in forma tra i rossoneri e, soprattutto dalla voglia di rivalsa di Rafael Leao.

Sicuramente il Diavolo rispetto agli azzurri sarà più “riposato” considerando il rinvio della sfida del Dall’Ara e, con il Napoli, che sabato contro il Lecce ha risparmiato alcuni titolari in vista del big match di San Siro come Kvara e Politano.