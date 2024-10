Parma, Pecchia: “Si è creato un bel clima, bisogna avere fiducia nel gruppo”

Ecco le dichiarazioni dell’allenatore Fabio Pecchia, durante l’intervista di presentazione della decima partita di campionato contro la Juventus, rilasciate nella sala stampa del Mutti Training Center di Collecchio. Le sue parole integrali sono riportate dal sito ufficiale del club.

Da calciatore e da allenatore hai avuto un passato in bianconero. Vigilia particolare?

“Il passaggio alla Juve, come calciatore tanti anni fa e come allenatore nell’esperienza con l’Under 23, rappresenta un passaggio importante per la carriera. Anche dal punto di vista umano ho conosciuto tante persone che mi hanno arricchito”.

Anche per i tifosi del Parma non è una partita come le altre. Ti senti di mandare un messaggio a loro?

“Continuare a tifare, a insistere, ad avere fiducia in questo gruppo, così come l’ho visto domenica, nel secondo tempo, al Tardini. Si è creato un bel clima. Insistere e sono convinto che daremo loro delle soddisfazioni”.

Come sta la squadra? C’è stato solo il tempo per allenarsi due giorni, lunedì e oggi, oltre alla rifinitura di mercoledì a Torino. Ci saranno delle variazioni rispetto a domenica?

“Devo tener conto della partita e delle condizioni fisiche di qualche calciatore per come è uscito. Il gruppo sta bene, mercoledì avremo ancora qualche ora per valutare e per mettere la migliore formazione prima di affrontare la Juve”.

Osorio potrebbe essere tra i convocati? Qual è la sua condizione?

“Lo abbiamo recuperato, è del gruppo. Un gruppo quasi al completo, all’interno non c’è una condizione simile fra tutti, per diverse situazioni”.

Dennis Man, sostituito domenica per scelta tecnica, ma c’è anche una motivazione legata alla sua condizione fisica?

“Abbiamo la condizione di qualcuno che è in crescita, vedendo anche le partite. Come la condizione di Charpe che ha giocato 45 minuti ad alto livello, così come Almqvist e Cancellieri. All’interno del gruppo ci sono calciatori come Benek ed Estévez che recuperano dagli infortuni, la loro condizione sta migliorando ma non può essere al top. Per quanto riguarda Dennis è una situazione particolare, perché dopo la stagione straordinaria che ha disputato, ha avuto gli Europei, continua a giocare e anche tanto. Il suo inserimento è quello di un calciatore forte e per noi importante, probabilmente anche in questo momento, dal punto di vista atletico, sta vivendo un calo fisiologico”.

La sfida alla Juventus è l’esame di maturità per la meglio gioventù del Parma?