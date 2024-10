Sinner nei guai, annuncio di questi minuti: preoccupazione tra i tifosi

L’ultimo annuncio ha lasciato completamente senza parole tutti i fan di Jannik Sinner: ora il numero uno al mondo è davvero nei guai

Dopo la vittoria al Masters 1000 di Shanghai e l’affermazione al torneo di esibizione Six Kings Slam tutti i tifosi di Jannik Sinner sperano che il tennista italiano possa chiudere in bellezza questo (già) straordinario 2024. Il torneo di Parigi-Bercy rappresenta l’occasione per l’atleta altoatesino di vincere il quarto Masters 1000 dell’anno: in più Sinner proverà anche a togliersi altre due soddisfazioni, ovvero le ATP Finals e la Coppa Davis, prima di godersi un po’ di vacanza.

Come noto il 23enne di San Candido è costretto a giocare sempre con il peso della nota vicenda extra-campo: prima del 2025 non verrà emessa la sentenza sul ricorso della WADA (Agenzia Mondiale Antidoping) sulla quantità infinitesimale di Clostebol trovata nelle analisi della scorsa primavera.

Non è tutto, perché in questi giorni Sinner ha ricevuto anche delle critiche per i 5,5 milioni di euro ottenuti grazie alla vittoria nel Six Kings Slam. Jannik ha detto di non aver giocato quel torneo per i soldi, ma alcuni ex colleghi – su tutti Wawrinka e Roddick – hanno replicato duramente sui social. Ma in questo momento il numero uno al mondo del ranking ATP è preoccupato per altro.

Sinner shock: la notizia gela i suoi fan

Nella conferenza stampa che precede l’ultimo Masters 1000 della stagione Sinner ha detto di sentirsi felice per essere tornato a Parigi, ma ha anche sottolineato che in questo evento non è ancora mai riuscito a giocare il suo miglior tennis. Jannik si augura che quest’anno le cose possano andare diversamente ma le cose non sono cominciate per il verso giusto: il sorteggio capitato all’altoatesino è davvero duro.

Dopo il bye al primo turno, infatti, Jannik potrebbe vedersela con Ben Shelton al secondo turno. Al terzo turno, se dovesse riuscire a battere lo statunitense, l’avversario sarà molto probabilmente Holger Rune. “Un tabellone molto duro“, ha detto Sinner in conferenza, aggiungendo che chi riesce a servire forte su questi campi è difficile da affrontare.

“Spero di riuscire ad alzare il livello rispetto agli ultimi due anni in cui ho giocato qui“, ha detto il 23enne, che poi ha confermato di sentirsi bene dal punto di vista mentale. Tuttavia Sinner ha ribadito che per lui il grande evento sono le ATP Finals di Torino: lo scorso anno fu battuto solo in finale contro Novak Djokovic.