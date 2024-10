Diego Maradona, arriva una decisione senza precedenti: brividi

Decisione da brividi quella presa per omaggiare Diego Armando Maradona, il campionissimo argentino scomparso nel 2020

Sono passati già quasi quattro anni da quando uno dei miti assoluti del calcio mondiale ci ha lasciato. Parliamo di Diego Armando Maradona, il fuoriclasse argentino che è considerato da tanti appassionati come uno dei migliori talenti di sempre, se non il calciatore più forte e tecnico mai esistito.

Maradona si è spento esattamente il 25 novembre 2020, in seguito alle complicazioni di un problema di salute ai polmoni. Una morte che ancora oggi lascia perplessi e sgomenti i fan di Diego, tanto che sono aperte le indagini per chiarirne i motivi e le presunte responsabilità oggettivi di chi aveva preso in cura l’ex campione sudamericano.

È nota la passione sconfinata del popolo napoletano per Diego Maradona, considerato senza dubbio il calciatore più forte della storia del club campano. Il ‘Pibe de Oro’ vinse ben due scudetti con la maglia azzurra tra il 1987 ed il 1990, facendo esplodere la passione di una piazza caldissima che ancora oggi lo venera come una divinità assoluta, anche dopo la sua dipartita. Basti vedere il noto murales al centro di Napoli, meta di pellegrinaggio nella città partenopea.

Omaggio show per Maradona al centro di Napoli

Proprio Napoli è in mobilitazione per realizzare l’ennesimo omaggio e celebrazione in onore di Maradona. Proprio oggi, il 30 ottobre, sarebbe stato il 64° compleanno del campionissimo argentino. Per questa ricorrenza è pronta una manifestazione che renderà onore ad uno dei miti assoluti dei tifosi del Napoli e non soltanto.

L’iniziativa è stata lanciata da Massimo Vignati, ovvero l’ideatore e fondatore del Museo Maradona, dedicato ovviamente al ‘Diez’. L’uomo ha organizzato una vera e propria processione nel centro storico di Napoli, dove sfilerà la statua realizzata dallo scultore Domenico Sepe. Insomma un evento di grande risonanza e richiamo popolare che sintetizzerà l’amore smisurati dei napoletani per Diego.

Come detto l’evento avrà luogo oggi 30 ottobre e il tutto è stato ufficializzato con un comunicato de ‘Il Mattino’ sui canali social del quotidiano: “Mercoledì 30 Maradona avrebbe compiuto 64 anni. E Napoli si prepara a ricordarlo con tutti gli onori. Addirittura con una “processione”, quella organizzata da Massimo Vignati, che ha vissuto a stretto contatto con Diego e la sua famiglia negli anni 80: suo padre Saverio era custode dello stadio San Paolo e sua madre Lucia governante nella casa del campione in via Scipione Capece”.