Sinner deve arrendersi ad Alcaraz, la notizia fuga ogni dubbio

Nel confronto a distanza tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, arrivano voci a favore del tennista spagnolo: superiorità dichiarata, frasi che risultano inequivocabili

Jannik Sinner contro Carlos Alcaraz, nuovo capitolo di una rivalità che sta già entrando nella storia del tennis. Settimana dedicata all’ultimo Masters 1000 della stagione, a Parigi-Bercy. Un torneo cui tutti i tennisti principali del circuito tengono, per chiudere al meglio l’annata, per qualcuno per conquistare i punti decisivi necessari all’ingresso nelle ATP Finals. Per il numero uno al mondo e per il suo alter ego poteva essere una nuova occasione di trovarsi a confronto, ma il destino non ha voluto così.

Li avevamo ritrovati, testa di serie numero uno e numero due, dalle parti opposte del tabellone, con la possibilità di trovarsi solo in finale, ma il forfait prematuro dell’italiano ha completamente cambiato le carte in tavola. Sarebbe stato l’ennesimo atto di un 2024 che li ha già visti competere l’uno contro l’altro ad altissimi livelli. Il bilancio totale degli scontri diretti, come sappiamo, arride allo spagnolo, ma Sinner vuole rimettere le cose a posto. Dall’alto del suo primato nel ranking, ormai detenuto da 21 settimane, l’azzurro vuole mettere in chiaro le cose, al netto del ritiro francese.

Prima della fine della stagione, ci saranno altri potenziali incroci alle ATP Finals o in Coppa Davis. Insomma, non mancheranno occasioni in cui esaltarsi ancora, per i tifosi dell’uno o dell’altro. C’è una certa opinione diffusa, comunque, sul fatto che nonostante al momento sia Sinner il numero uno del ranking, il talento più luccicante sia quello di Alcaraz.

“Alcaraz sarà un nuovo Federer o Nadal”, Sinner battuto

Tra coloro che portano avanti questa teoria, anche Richard Gasquet, tennista prossimo al ritiro, che ha rilasciato dichiarazioni alla stampa a favore dello spagnolo.

Per Gasquet, parlando di Alcaraz siamo di fronte a un fuoriclasse assoluto. Il transalpino ha riconosciuto la bravura di Sinner, spiegando: “Lui e Alcaraz saranno i due migliori al mondo nei prossimi quindici anni“. Ma ha poi spiegato che Alcaraz sembra avere qualche cosa in più. “Quando vedo Alcaraz giocare, trovo che il suo atteggiamento e il suo livello in campo siano pazzeschi – ha proseguito – Mi dico che Alcaraz sarà un nuovo Federer o Nadal, non ho dubbi in proposito”.

Il dibattito sui livelli di forza di Sinner e di Alcaraz terrà banco di certo nei prossimi anni, senza soluzione di continuità. E forse, senza un verdetto certo. Di sicuro, Jannik sfrutterà ogni occasione possibile per dimostrare di essere migliore del suo rivale.