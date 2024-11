Ultim’ora Schumacher, è arrivato l’annuncio: decisione imminente

Cambia tutto in Formula 1, ultim’ora incredibile: annuncio sorprendente per tutti i tifosi, c’entra anche Schumacher

La stagione 2024 della Formula 1 si avvia verso la naturale conclusione, e per questa volta il finale non è già stato scritto. In queste settimane di intense emozioni, il pensiero dei tifosi e degli appassionati è rivolto sì alla pista, ma anche a ciò che succede fuori. Il futuro secondo Schumacher è già stato scritto. Ormai non ci sono più dubbi, la decisione sta per arrivare e l’annuncio degli ultimi minuti ha spazzato via ogni speranza: ecco cosa potrebbe davvero succedere.

Se notizie riguardanti Michael continuano a esserne condivise con il contagocce dalla sua famiglia e da tutte le persone che hanno la fortuna di poter sapere la verità sull’ex fuoriclasse tedesco della Ferrari, nel mondo della Formula 1 il nome di Schumacher non è certo sparito.

Ralf è infatti da anni un commentatore autorevole in ambito motorsport, e dopo quanto accaduto nel Gran Premio del Messico ha voluto far sentire con forza il suo parere, lasciandosi andare a una previsione davvero clamorosa su quello che potrebbe accadere nei prossimi giorni. In casa Red Bull c’è infatti grande insoddisfazione, e stando a quanto riferito da Schumacher le cose potrebbero cambiare da un momento all’altro.

Svolta in Red Bull, può cambiare tutto: l’annuncio di Schumacher sorprende i tifosi

Quello del Messico sarà un gran premio che i vertici Red Bull ricorderanno a lungo. Se Verstappen ha dovuto ancora una volta limitare i danni, complice le penalità ottenute per il contatto con Lando Norris, chiudendo con un sesto posto che tampona l’emorragia di punti ma non basta a mettere al sicuro il titolo, Perez è stato assolutamente disastroso.

Nel gran premio di casa, Checo ha disputato delle qualifiche tremende, e in gara è andato anche peggio, con una penalità di cinque secondi per aver superato la griglia di partenza prima del via, il contatto con Liam Lawson e un disperato tentativo di strappare il punto per il giro più veloce a Leclerc, peraltro non riuscito. Una serie di errori clamorosi che lo hanno costretto all’ultima posizione, certificando ancora una volta una crisi che ormai dura quasi da inizio anno.

Dopo l’ennesima figuraccia stagionale, secondo Ralf Schumacher è possibile che in casa Red Bull possano a questo punto tentare il tutto per tutto. Lo ha raccontato lo stesso ex pilota ai microfoni di ‘Sky Sports’: “Secondo me Perez non finirà nemmeno la stagione, dopo questo weekend la Red Bull prenderà una decisione clamorosa“.

Dal suo punto di vista, continuare a presentare Perez a bordo della seconda vettura Red Bull sarebbe infatti un clamoroso autogol sia per lo stesso pilota che per la scuderia. Le pressioni su Checo sono tali da costringerlo a cercare sempre di andare oltre i propri limiti, con risultati disastrosi, anche dal punto di vista finanziario. Ed è per questo motivo che Schumacher è convinto che a breve il messicano possa essere sollevato dalla propria posizione. Un’ipotesi drastica ma mai come in questo momento più reale che fantasiosa.