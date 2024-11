“Verstappen è pericoloso”: terremoto in atto

Le ultime su Max Verstappen, arriva una grave accusa dopo l’ultimo Gran Premio: scoppia la bufera intorno al pilota olandese

Il GP del Messico è andato in archivio lasciando dietro di sé un mare di polemiche. La vittoria di Carlos Sainz ed il terzo posto di Leclerc hanno certamente fatto felici i tifosi della Ferrari che adesso sognano il definitivo sorpasso su McLaren per quanto riguarda la lotta al titolo costruttori.

Ma le polemiche sono state catalizzate soprattutto da Max Verstappen e dal suo comportamento al limite mostrato ancora una volta in pista. Niente di nuovo, niente di così scandaloso: il tre volte campione del mondo ha abituato un po’ tutti a manovre azzardate, molto dure, che hanno messo spesso e volentieri a serio rischio l’incolumità del rivale di turno. In questo caso – era già accaduto in Ungheria – a farne le spese è stato Lando Norris. “Non ha guidato in modo proprio pulito, secondo la mia opinione”.

Ci è andato giù diretto Lando, al termine del GP del Messico nel quale ha chiuso al secondo posto, riferendosi al comportamento in pista di Max Verstappen. Il tre volte campione si è ritrovato a dover fare i conti con una RB20 non all’altezza della situazione e pur di tenere dietro il britannico della McLaren, ha messo in scena una serie di manovre che gli sono costate a caro prezzo.

Bufera Norris-Verstappen: “Come l’ultima volta”

Durante quei momenti, tra Curva 4 e Curva 8, Norris era stato ancora più pesante nella disamina di quanto accaduto e attraverso alcune battute con il team radio ha di fatto attaccato il pilota olandese. “Questo ragazzo è pericoloso, ho dovuto evitare l’incidente. È come l’ultima volta”. Ma a cosa si riferiva Norris, in particolare?

Sembra chiaro, chiarissimo il fatto che le sue parole si rifacessero ad un altro importante avvenimento negli anni scorsi che con Verstappen protagonista ha segnato decisamente gli eventi in Formula 1. Fine 2021, Lewis Hamilton e Max Verstappen si giocavano il titolo mondiale. Nel GP dell’Arabia Saudita di esattamente tre anni fa Verstappen fece qualcosa di simile, incassando una penalità di 15 secondi. In quel caso fu il sette volte campione del mondo, che l’anno prossimo passerà in Ferrari, a lamentarsi con il muletto Mercedes. Ed il messaggio fu quasi identico: “Questo ragazzo è un fo**uto pazzo”, disse Hamilton definendo ‘pericoloso’ il comportamento in pista di Verstappen.

Tutti poi sanno come sia andata a finire. Nelle scorse ore Christian Horner ha difeso il figlio di Jos, ribaltando le accuse su Norris che avrebbe evidentemente spinto troppo nell’occasione del duello-scontro costato a Verstappen ben 20′ di penalità. Il finale di stagione pare, dunque, pronto ad infiammarsi. E al centro di tutto non può che tornare ad esservi il discutibile comportamento in pista di Max Verstappen.