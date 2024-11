Il Milan prova a respirare. La formazione di Paulo Fonseca sbanca l’U-Power Stadium di Monza, batte 1-0 la formazione di Alessandro Nesta e prova a rilanciarsi in classifica. Nel posticipo serale di questo sabato di Serie A, a essere decisiva è la rete di Reijnders al 43’ del primo tempo. La formazione brianzola prova a reagire ma la difesa rossonera tiene bene e difende un risultato prezioso. Una vittoria cruciale per il Milan in un periodo di massima difficoltà.