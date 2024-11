Juventus, Thiago Motta: “Abbiamo fatto un’ottima prestazione”

Thiago Motta, tecnico della Juventus, ha parlato così in conferenza stampa dopo il successo 0-2 di Udine contro l’Udinese: “Abbiamo fatto un’ottima prestazione nei 95 minuti, nel primo tempo siamo stati bravi, nella ripresa ci siamo difesi bene cercando di ripartire in velocità. La vittoria è meritata“.



Koopmeiners ha giocato tanti minuti, gli mancava solo il gol: “Il gol per lui arriverà, è un giocatore speciale per quello che trasmette alla squadra. Volevo cambiarlo oggi ma non ci riesco perché fa un gran bene alla squadra, non l’ho visto in sofferenza fisica. E’ un giocatore diverso dagli altri e siamo contenti di averlo“.



Il gruppo sta rispondendo bene: “Sono stati tutti bravi e gli vanno i complimenti, anche quelli che vanno in panchina, abbiamo una rosa con tanti giocatori buoni e forti, con tante partite ognuno di loro può esprimersi al meglio. Oggi è un esempio di una partita fatta bene dal primo all’ultimo minuto“.

Nella riaggressione ho visto progressi, Thuram ha fatto forse la sua miglior prestazione: “Dobbiamo migliorare tutti, io per prim nel preparare la partita, nel cercare di mettere ogni giocatore nel ruolo giusto, creare una sintonia di squadra che possa funzionare. Possiamo ancora migliorare, nella riaggressione oggi abbiamo fatto molto bene, nel primo tempo abbiamo trovato una squadra pronta a recuperare e ripartire, siamo stati bravi a non dargli questa opportunità, la prestazione è ottima di Thuram, tecnicamente parlando molto bene, ha qualcosa di diverso dagli altri centrocampisti, ha fatto una partita completa, se lo merita per il lavoro che fa, il merito è suo perchè è molto focalizzato sul lavoro“.

Juventus, ancora Thiago Motta

Cosa avete fatto bene oggi: “Tutto, anche tatticamente, siamo organizzati e questo ci porta a non dare ripartenze, abbiamo lavorato molto bene in questo. Ha provato a farlo per metterci in difficoltà, ma abbiamo lavorato molto bene in questo senso“.

Toglie pressioni questa vittoria dopo una settimana importante: “La responsabilità è sempre la stessa, siamo la Juventus, questo però è uno stimolo, giochiamo e facciamo prestazioni per arrivare alla vittoria. Dobbiamo preparare bene il Lille. Giocheranno con intensità ma dovremo trovare determinazione“.

Thuram in che posizione lo vede meglio: “E’ un ragazzo che ha bisogno del suo fisico per riuscire a giocare così, ho parlato spesso con Khephren e un giocatore di quel livello può fare il centrocampista, ma poi più o meno alto cambia poco, è responsabile, difende, va sul contrasto. Può fare un po’ di più quando è qualche metro più avanti“.

Dopo il gol annullato l’Udinese ha dato la sensazione di iniziare a crederci un po’ di più: “Il gol annullato può darti un po’ di sensazione di pericolo, però credo che abbiamo continuato a lavorare bene, abbiamo continuato a fare quello che dovevamo per meritare la vittoria“.