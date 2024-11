La Juventus si riprende. La formazione di Thiago Motta, dopo il 2-2 casalingo contro il Parma, batte 2-0 l’Udinese e sale in classifica dopo un periodo non troppo felice. A decidere la sfida in Friuli l’autogol di Okoye al 20’ e la rete di Savona, al 37’ del primo tempo. Bella vittoria per i bianconeri di Torino che respirano e provano ad avvicinarsi alle prime della classe, boccata d’ossigeno in vista dell’impegno di Champions League.