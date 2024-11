Monza-Milan, le ufficiali: out Pessina e Leao

Il sabato di Serie A si chiude con Monza-Milan, arrivano le formazioni ufficiali. Queste le scelte dei due allenatori con qualche novità. Nel Monza panchina per Pessina: non è una scelta tecnica ma fisica, non era al meglio dopo l’Atalanta. È comunque a disposizione. Fuori Caprari, titolare Maldini: proverà con un tutore alla spalla nel riscaldamento. Nel Milan partono fuori Leao, Emerson Royal, Tomori e Loftus-Cheek come previsto.