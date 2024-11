“Sofferenza e dolore”, Nadal con le lacrime agli occhi: il motivo

Il campione di tennis, Rafa Nadal con le lacrime agli occhi e con il cuore gonfio di dolore. Ecco il motivo

Il guerriero di Manacor dopo tante battaglie con una racchetta in mano è giunto a fine corsa. Le Finals di Coppa Davis, in programma a Malaga, nella sua Spagna, dal 19 al 24 novembre, saranno il canto del cigno di Rafa Nadal.

Il mancino maiorchino, dunque, punta a chiudere in bellezza, strappando l’insalatiera d’argento ai detentori italiani, una carriera inimitabile in cui spiccano 22 titoli dello Slam, di cui 14 del Roland Garros, record assoluto, che lo piazzano al secondo posto nella relativa classifica all time, dietro solo a Novak Djokovic che vanta (finora) 24 Major.

Dopodiché calerà il sipario anche sul secondo dei “Big Three” (Roger Federer da tempo ha appeso la racchetta al chiodo) che hanno dominato la scena del tennis degli ultimi due decenni. Sarà un momento triste per quei tanti appassionati della racchetta che si sono emozionati per le epiche sfide di Nadal con i suoi eterni rivali Nole e ‘King’ Roger.

Di sicuro l’addio al tennis sarà un momento difficile anche per lo stesso Rafa. Ma per le lacrime per la fine della carriera c’è ancora tempo anche perché in questo momento è ben altro ciò che rattrista e gonfia di dolore il cuore del fuoriclasse spagnolo.

Rafa Nadal, il messaggio social per le vittime di Dana

La Spagna è sotto choc per le devastazioni provocate da Dana, acronimo spagnolo per Deprésion Aislada en Niveles Altos, il fenomeno atmosferico estremo, che gli scienziati chiamano anche ‘gota fria‘, ‘goccia fredda’, responsabile dell’alluvione che a Valencia, in Andalusia, ha causato almeno 200 morti e oltre 120 mila sfollati.

Una vera tragedia si è abbattuta sulla Spagna dove si continua a scavare nel fango nella disperata ricerca dei tanti dispersi. Immagini strazianti che non hanno lasciato insensibile Rafa Nadal che, anzi, con un toccante messaggio postato sul suo profilo Instagram partecipa al dolore dei suoi connazionali colpiti da tale immane sciagura.

“Oggi è stato un giorno triste per il nostro Paese a causa delle sofferenze e del dolore portati da Dana. A tutti noi fa male il cuore nel vedere certe immagini, il mio amore e il mio incoraggiamento vanno a tutti quelli che in queste ore hanno perso familiari o amici. Forza e coraggio a tutti“, il commovente messaggio di Rafa Nadal.

Un messaggio che dimostra che le stelle dello sport non vivono in un altro pianeta, in una sorta di bolla fatta di lusso e privilegi ma che, al contrario, non perdono il contatto con la realtà al punto tale da non mostrarsi indifferenti alle sofferenze di chi vede la propria vita spazzata via da una devastante alluvione.