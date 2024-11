Atalanta, Gasperini: “Partita bellissima. Retegui ha dato risposte immediate”

Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha parlato a DAZN dopo la sfida vinta 3-0 contro il Napoli: “Pensiamo di misurarci anche contro queste squadre, sapevamo che dovevamo fare una prestazione importante e ci siamo riusciti. Siamo cresciuti in personalità e tecnica, partita bellissima”.

La scelta di Retegui?

“Abbiamo tre giocatori in attacco e Zaniolo che oggi non ho potuto utilizzare, questi tre al momento sono in uno scalino più alto anche se mi auguro che vengano raggiunti. Non sempre possono giocare tutti e tre insieme, ma si può essere decisivi anche dalla panchina”.

Atalanta da scudetto?

“Abbiamo cambiato undici giocatori in rosa, Retegui è quello che ha dato risposte immediate ma anche gli altri stanno crescendo. Molto dipenderà da loro”.

Ha parlato con De Laurentiis?

“Non l’ho ancora visto, spero di salutarlo più tardi. Conte fa bene a fare il pompiere ma hanno fatto una grande squadra, aggiungendo giocatori importanti. Ha già fatto cose straordinarie e le farà ancora, non è la partita di oggi che può far cambiare idea. Questa squadra se la giocherà fino alla fine”.