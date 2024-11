Bufera Verstappen, la notizia è sconcertante: tutti i dettagli

Le ultime settimane del 2024 per Max Verstappen sono foriere di complicazioni e arriva una notizia sconcertante sugli ultimi accadimenti

Il confronto di F1 per la stagione attualmente in corso ha visto protagoniste più di tutte tre scuderie, quali Red Bull, McLaren e Ferrari. In particolare modo due piloti si sono confrontati anche duramente in pista, ovvero Max Verstappen e Lando Norris. Le piste di Austin e Città del Messico li hanno visti sfidarsi in circostanze che hanno generato dubbi sulla correttezza e quindi polemiche.

Negli Stati Uniti il pilota della McLaren è stato penalizzato per aver superato il rivale fuori dai limiti della pista, ottenendo un effettivo vantaggio con la sua monoposto. In Messico, invece, si è giunti a 20” complessivi di penalità per Max Verstappen da parte della Direzione di Gara, poiché il campione della Red Bull ha costretto l’antagonista ad allargare sull’erba per difendere la seconda posizione conquistata. Da lì un’altra mossa finita nel mirino, ovvero l’entrata forte in curva 7, che ha spunto di nuovo Norris fuori.

Sui due episodi sono intervenuti molti volti noti del Circus, tra passato e presente. Fra questi anche Damon Hill, campione del mondo del 1996, il quale ha commentato lo stile di corsa di Max Verstappen con dichiarazioni piuttosto severe, individuando a suo giudizio il problema delle due circostanze.

F1, duro confronto Verstappen-Norris: il campione non risparmia l’olandese

Intervenuto a ‘Sky Sports F1’, Damon Hill ha dichiarato: “Il problema di Max è che si rifiuta di concedere terreno per un sorpasso. Alla curva 4 si vede chiaramente che si dirige verso il bordo della pista per sottrarre qualsiasi possibilità a Norris. Le riprese aeree sono molto chiare: non ha fatto alcun tentativo di indietreggiare e di fare la curva per lasciare spazio a Lando”. A giudizio dell’ex pilota di episodi esaltanti ci sono stati ma nei limiti della correttezza ed è l’invito che rivolge a Verstappen: “Si può gareggiare in modo corretto, ma non sono sicuro che Max ne sia capace. Magari non è nel suo repertorio, la sua filosofia è che non si passa”.

Damon Hill ritiene che lo sport mostri il carattere più che costruirlo e nel caso del pilota della Red Bull le sue mosse mostrerebbero il difetto di voler prevenire piuttosto che mantenersi nei limiti della correttezza: “Non si dovrebbe usare l’auto da arma per bloccare la pista. La seconda mossa che ha fatto su Norris è semplicemente stupida. Ha accelerato fino all’apice e ha impedito a Lando di non avere molte alternative e di toccarsi, quindi è stata una guida stupida. Max si è lasciato andare. Non è qualcosa di cui essere orgogliosi”.