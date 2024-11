Colpaccio di Hamilton: la Ferrari può sorridere

Lewis Hamilton si proietta sulla prossima stagione con grandi ambizioni: la Ferrari può sorridere, ottime notizie per il pilota britannico

La stagione motoristica si avvia alla naturale conclusione. All’epilogo di un mondiale di Formula 1 piuttosto avvincente mancano ormai pochi gran premi, e rispetto agli scorsi anni non abbiamo ancora una certezza aritmetica su chi sarà il vincitore nel campionato piloti, nonostante Verstappen resti ampiamente il favorito rispetto all’inseguitore più vicino, Lando Norris. In questa fase di stagione in cui si cerca di chiudere al meglio la stagione, ma ci si proietta anche sulla prossima, a sorridere non sono però solo i protagonisti principali del mondiale, ma anche Lewis Hamilton. Per il sette volte campione del mondo arrivano infatti ottime notizie.

Nella stagione più altalenante della sua carriera e della sua esperienza in Mercedes, per responsabilità sue ma anche dell’intera squadra, incappata in un’annata non proprio positiva, Hamilton ha ritrovato negli ultimi giorni più di un motivo per sorridere. Il suo passaggio in Ferrari è infatti ormai vicinissimo, ed è chiaro che in questo momento la prospettiva di guidare la Rossa è sicuramente più intrigante rispetto a quella che avrebbe potuto regalare una permanenza in Mercedes.

Mentre la scuderia anglo-tedesca sta avendo delle difficoltà evidenti ed è in parabola discendente ormai da diversi anni, la Ferrari sta crescendo, in questa stagione è stata spesso competitiva e tutto fa pensare che possa essere il prossimo anno pronta per il definitivo salto di qualità, grazie anche a un nuovo pilota di primissimo livello.

Hamilton, colpo di scena: affare straordinario per il fuoriclasse inglese, cosa è successo

La sensazione, mai come in questo momento, è che l’affare tra Hamilton e la Ferrari potrebbe, alla fine dei conti, averlo fatto proprio il sette volte campione del mondo nell’accettare, quasi a scatola chiusa, il progetto di Vasseur ormai quasi un anno fa. Nel corso di questa stagione la Ferrari è infatti cresciuta molto, al contrario di quanto fatto dal pilota inglese, più volte protagonista anche di errori inimmaginabili per un pilota della sua levatura.

Il talento però non si perde da un giorno all’altro, ed è per questo motivo che i tifosi della Rossa di Maranello possono stare tranquilli: Hamilton riuscirà a tornare grande protagonista nella prossima stagione, grazie all’entusiasmo che porterà nel team italiano e alle sue indubbie qualità. Questo è almeno il pensiero di uno più importanti commentatori di Formula 1 nel nostro paese.

Al di là di qualche exploit di Sainz, c’è infatti chi è convinto che passare dal pilota spagnolo al campione britannico sarà un bene per la Ferrari e anche per Leclerc. Ad esempio Giorgio Terruzzi, che su questo tema si è sbilanciato ai microfoni di ‘Tutti Convocati’, sottolineando però come anche l’inglese non possa certo lamentarsi di ciò che si prospetta: “Il vero colpo lo ha fatto Hamilton, perché la macchina sta crescendo, i problemi cronici sono stati risolti“.

Un colpaccio clamoroso da parte del fuoriclasse inglese, che prenderà il posto di Sainz nel momento migliore, per dare il proprio supporto a un Leclerc in questa stagione finalmente più continuo rispetto al passato. Anche se immaginare che possa limitarsi solo al ruolo di ‘chioccia’ è forse sottovalutare la sua fame e la sua ambizione, ancora non del tutto saziata dai tanti successi ottenuti solo pochi anni fa.