Djokovic, decisione inattesa e forfait: quando rientra in campo

Mistero su Novak Djokovic, il tennista serbo rischia di non esserci: arriva l’annuncio. Decisione inattesa, ecco quando può rientrare in campo

Novak Djokovic è sempre più un lontano parente di quello che abbiamo imparato a conoscere per anni. Il campione dominante, conquistatore di titoli, trofei e grandi Slam. Nel 2024 ha dovuto fare i conti con l’avanzare dell’età e diversi problemi fisici che l’hanno costretto a saltare molti eventi. Il suo crollo nella classifica ATP, che guidava ad inizio anno, è la prova di quanto sia stata dura negli ultimi mesi per lui.

La conquista del torneo Olimpico di Parigi non basta per “salvare” la sua annata, resa difficile dai continui acciacchi. Con l’ascesa di Sinner e Alcaraz, abbiamo attraversato probabilmente il vero anno di ricambio generazionale nel mondo del tennis, se uniamo il tutto a questi problemi di Nole e al ritiro di Nadal. Secondo in molti il serbo potrebbe addirittura star pensando a sua volta di ritirarsi, un momento che non è poi così lontano. Occorre però pensare al futuro imminente, quello delle prossime settimane.

Novak Djokovic prende una decisione inattesa! Ansia per il suo rientro in campo

L’intenzione del classe ’87, ad oggi, è quella di preservarsi per i grandi appuntamenti, gestirsi e disputare solo quelli. Anche perché a sentire le sue parole c’è grande voglia di essere ancora protagonista. Il prossimo grande evento messo nel mirino sono le ATP Finals di Torino. Arriva un annuncio importante su quella che potrebbe essere la sua partecipazione.

Non si sa ancora se ci sarà o meno. Non dipende solo da lui ma anche dall’eventuale qualificazione. Attualmente è sesto e quindi è ancora dentro, ma nelle prossime settimane le cose potrebbero cambiare. Ne ha parlato l’ex tennista Ivan Ljubicic. Il croato è così intervenuto in un’intervista concessa a ‘Sky Sport’ rivelando come “Djokovic adesso è in vacanza con la famiglia alle Maldive”. Segno di come abbia rinunciato ai prossimi tornei in attesa dell’ATP Finals.

“Non lo so, diciamo che ci sono il 50% di possibilità che vada a Torino. Dipende da lui se vuole giocare o meno. Se non ci sarà può sperare chi al momento gli è sotto in classifica, ma la differenza è comunque minima”. Per Ljubicic, insomma, non dipende solo dal posizionamento in graduatoria ma anche dalla volontà di Nole (e dalle sue condizioni fisiche), il quale potrebbe decidere di rinunciare spontaneamente in una decisione che avrebbe comunque del clamoroso.