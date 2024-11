Sinner e Alcaraz tremano: pronto al sorpasso

C’è chi pianifica il sorpasso a Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, i due big tremano: ribaltone in vetta al ranking ATP, in arrivo un pericoloso terzo incomodo

Nel Masters 1000 di Parigi-Bercy, diversi pronostici sono saltati per aria. Non abbiamo assistito a un nuovo duello tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, per l’uscita di scena dell’azzurro prima dell’inizio del torneo. Anche lo spagnolo, poi, non è riuscito ad arrivare in fondo, eliminato dal francese Humbert. Per ritrovare di fronte i due, basterà aspettare poco, comunque. Un nuovo confronto potrebbe esserci sia alle ATP Finals che in Coppa Davis.

Due appuntamenti, a Torino e a Malaga, attesissimi, dove ognuno dei due avrà, una volta a testa, il pubblico di casa dalla propria parte. Di fronte, i due dominatori del 2024, vincitori di due prove del Grande Slam a testa e dunque lanciati per essere gli assoluti protagonisti dei prossimi anni. Che hanno già offerto al pubblico match al cardiopalma e dalla grande bellezza. Per il 2025 le attese sono ancora più alte. È molto probabile che si tratterà dell’anno in cui potremo vederli opposti per la prima volta in una finale del Grande Slam e gli appassionati si sfregano già le mani.

Con Djokovic che pian piano potrebbe avviarsi ad una graduale uscita di scena, sembra tutto apparecchiato per un dualismo in grado di tenere tutti incollati al teleschermo per il prossimo decennio. Ma sia Sinner che Alcaraz sanno che alle loro spalle dovranno sempre guardarsi da altri attori protagonisti. Uno di questi lancia già la sfida per il prossimo anno.

Sinner e Alcaraz, sfida lanciata da Zverev: il tedesco senza paura

A Parigi, abbiamo visto un Zverev in grande spolvero, che intanto ha piazzato il momentaneo sorpasso in classifica ad Alcaraz in seconda posizione nel ranking. E il tedesco punta a fare ancora meglio, non volendo certo accontentarsi.

Non è la prima volta che Zverev si spinge fino alla posizione numero 2 della classifica. Il primato è rimasto una chimera, così come una vittoria nel Grande Slam, sfiorata al Roland Garros, perdendo proprio contro Alcaraz in finale. Per il 2025, è questo l’obiettivo di Zverev, come spiegato ai giornalisti: “Mi sento bene, quest’anno sono stato un candidato per la vittoria e spero che il 2025 vada ancora meglio. E’ il mio obiettivo, anche se Jannik e Carlos sono i migliori al mondo in questo momento”.