Bagnaia scuote i tifosi: vuole cancellare tutto

Pecco Bagnaia ha le idee chiare, ecco cosa deve cambiare: le parole del campione del mondo in carica non lasciano dubbi

Anche quest’anno si deciderà tutto all’ultima gara. Come ormai da un paio di stagioni, tutto il campionato, tutte le battaglie e tutte le aspettative legate ai piloti in pista troveranno una soluzione nell’ultimo weekend di gara. È la MotoGp e mai come quest’anno tutto è incerto, perfino la location dell’ultimo duello tra Pecco Bagnaia e Jorge Martin. Valencia, infatti, è stata messa da parte per via delle problematiche legate alle piogge disastrose avvenute qualche giorno fa. L’ultimo appuntamento sarà quindi a Barcellona, in un circuito dove Bagnaia ha già vinto quest’anno.

Ciò che è certo è che a Bagnaia servirà un mezzo miracolo per strappare il titolo a Jorge Martin. Lo spagnolo conduce la classifica con 24 punti di vantaggio sull’italiano campione del mondo in carica. Servirà un weekend perfetto e, perchè no, anche un po’ di fortuna per sperare di superare Martin. In Malesia Bagnaia ha vissuto un fine settimana dolce e amaro. Se da un lato la vittoria di domenica ha annullato il primo match point allo spagnolo, dall’altro la sprint del sabato aveva fatto crollare le speranze dell’italiano.

MotoGp, Bagnaia vorrebbe eliminare le sprint: le parole dell’italiano

La caduta in curva 9 al sabato ha allungatosi enormemente la salita di Pecco Bagnaia, che festeggia il risultato storico della 10ª vittoria in stagione (solo leggende come Rossi, Agostini o Marquez ci sono riusciti) con un mezzo sorriso.

Le sprint sono state la vera bestia nera dell’italiano, che al sabato ha collezionato 5 degli otto ritiri, un’enormità. “Dobbiamo solo migliorare un pochino il sabato. Sapevo di poter andare in fuga, anche nella Sprint avrei dovuto fare lo stesso, ma fatico a essere competitivo sabato. Capiremo cosa fare per essere subito aggressivi dal primo giorno. In ogni caso vincere dieci GP in una stagione è incredibile. Purtroppo, però, ci sono le Sprint… dobbiamo migliorare lì. Se firmerei per cancellarle? Subito… Comunque bisogna accettare la realtà dei fatti. Coi se e coi ma non si va da nessuna parte”, ha commentato infatti al termine della gara Bagnaia.

Attenzione perchè l’ultimo weekend di gara sarà certamente uno spettacolo. Bagnaia non ha nulla da perdere e Martin correrà in casa. Tutto è pronto, non resta che attendere il gran finale della MotoGp, con Pecco che però porta con se il grande rammarico delle sprint.