Che sorpresa per Sinner: tifosi impietriti

Tifosi di Sinner rimasti a bocca aperta: ora ci si chiede se può cambiare qualcosa in vista degli ultimi impegni del tennista azzurro a fine anno

Manca sempre meno alla fine della stagione tennistica 2024 con tante competizioni prestigiose che si sono tenute quest’anno tra i consueti ed appassionanti tornei Slam ma anche i Giochi Olimpici di Parigi che ogni quattro anni rendono l’annata del tennis più entusiasmante visto che c’è in palio un titolo in più per cui lottare. Purtroppo per lui, a causa di un problema dell’ultim’ora, Jannik Sinner non ha potuto prendere parte alla spedizione parigina con grande rammarico.

Il numero uno del mondo italiano (primo di sempre nella storia azzurra a raggiungere questo speciale traguardo) dovrà quindi attendere altri quattro anni quindi prima di poter provare a vincere le Olimpiadi per la prima volta in carriera. Nonostante ciò, per lui è stata un’annata eccezionale con due titoli Slam vinti in Australia e a New York. Sono stati i suoi primi due successi in uno Slam e gli hanno donato tanta fama alimentando anche il primo posto del ranking ATP.

L’allenamento a sorpresa di Sinner lascia a bocca aperta i suoi tifosi

La stagione di Jannik Sinner però non è affatto finita perché in questi ultimi due mesi di 2024 avrà modo di giocare ancora due importanti competizioni come le ATP Finals di Torino, in programma già tra pochi giorni, e poi la sempre molto attesa Coppa Davis. Sebbene abbia rinunciato al torneo di Parigi Bercy, il numero uno del mondo è in buon momento di forma come testimoniato dai recenti successi al Shanghai Masters e poi in Arabia Saudita per il Six Kings Slam.

Nelle scorse ore per i tifosi di Sinner c’è stata grande sorpresa nel vedere uno dei suoi ultimi allenamenti. Come mostrato dal coach del tennista altoatesino, Darren Cahill, a Montecarlo l’azzurro si è allenato con un ex tennista come Radek Stepanek che in passato ha occupato anche la posizione numero 8 del ranking ATP e che oggi fa l’allenatore di Sebastian Korda.

In un video pubblicato da Cahill sul suo profilo Instagram si vede come Sinner si sia allenato molto con Stepanek soprattutto sulle volèe e molti tifosi hanno reagito con stupore e con gioia a queste immagini. La speranza di tutti gli appassionati di tennis in Italia è che possa essere servito al classe 2001 per migliorare ancora di più in questo fondamentale in vista del rush finale.