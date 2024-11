Juve, Thiago Motta: “Volevamo un altro risultato. Soddisfatto della squadra”

Thiago Motta, allenatore della Juventus ai microfoni di ‘Sky Sport’: “Volevamo un altro risultato, abbiamo creato i presupposti per ottenerlo, ma è finita 1-1. Detto ciò, sono soddisfatto della prestazione della squadra. Migliorare? In fase offensiva negli ultimi venti metri potevamo fare meglio, soprattutto nel primo tempo. Il Lille è una squadra che aspetta e cerca di ripartire, in questi casi è importante la qualità del gioco e la riaggressione. Oggi era difficile attaccare internamente e l’abbiamo fatto bene sulle fasce: sono contento delle letture in campo. Ora pensiamo alla prossima, è un derby e vogliamo giocarlo al massimo”.