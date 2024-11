Larissa Iapichino choc: “È stata una tragedia”

Una delle ultime dichiarazioni di Larissa Iapichino spiazza i tifosi: la campionessa spiega di aver vissuto una “tragedia”

Il 2024 a livello sportivo è stato senza dubbio caratterizzato dai Giochi Olimpici di Parigi, una competizione che tutti gli amanti di sport aspettano per quattro anni prima di poterla finalmente di nuovo ammirare. Per il movimento sportivo azzurra questa edizione parigina delle Olimpiadi è stata piuttosto soddisfacente con tante medaglie vinte e molte prestazioni esaltanti da parte della spedizione italiana.

Una delle atlete più attese era anche Larissa Iapichino, lunghista italiana classe 2002 che arrivava a Parigi dopo delle ottime prestazioni personali nei mesi precedenti. Tuttavia, suo malgrado, è arrivato soltanto un quarto posto alla gara di salto in lungo delle Olimpiadi: un piazzamento comunque molto buono che le ha fatto ricevere anche tanti complimenti. Per lei però non è stato abbastanza perché puntava, ovviamente, a piazzarsi sul podio della sua specialità.

Larissa Iapichino parla del quarto posto agli ultimi Giochi Olimpici: “L’ho vissuto come una tragedia”

In questi giorni si sta svolgendo il Lucca Comics & Games, annuale fiera del fumetto che attira nella città toscana ogni anno migliaia di appassionati di manga, anime, videogiochi e non solo. Proprio a Lucca è presente anche un progetto chiamato “Athleticon” per il quale sono presenti Larissa Iapichino e anche altri due atleti azzurri come Leonardo Fabbri (getto del peso) e la primatista italiana nelle prove multiple Sveva Gerevini.

Approfittando di questa occasione, ‘Tuttosport’ ha raggiunto la Iapichino, la quale ha così commentato le ultime Olimpiadi: “In maniera blanda, ma già da un mese ho iniziato la preparazione per la nuova stagione. Il quarto posto all’Olimpiade di Parigi per un paio di settimane l’ho vissuto come una tragedia, ma poi la vittoria nella finale di Diamond League mi ha dato una carica incredibile”.

La lunghista toscana ammette quindi di aver vissuto molto male a livello personale il quarto posto a Parigi ma che ora si tratta solo di acqua passata e poi ha ricordato anche il suo momento preferito di questa stagione 2024 ormai passata: “Gli Europei a Roma perché saltare all’Olimpico è stato meraviglioso. La pedana del lungo è stata allestita molto vicina alle tribuna e sembrava di saltare tra il pubblico. A vedermi c’erano tante persone che conosco, è stata davvero un’atmosfera unica”.