Monaco, Hutter: “Abbiamo vinto meritatamente”

Adolf Hutter, tecnico del Monaco ha parlato in conferenza stampa dopo il successo 0-1 contro il Bologna al Dall’Ara.

Un gol che arriva negli ultimi cinque minuti, situazione perfetta per voi

“La partita dura 90 minuti. Se si analizza tutta la partita devo dire che abbiamo meritato la vittoria. Il Bologna ha giocato bene, entrambe le squadra hanno lottato e non hanno creato molte occasioni da gol. Sono contento dei dieci punti che abbiamo conquistato“.

Dopo due sconfitte arriva questa vittoria. Qual è il suo commento?

“Quando si riescono a vincere queste partite contro squadre contro il Bologna per me come allenatore è importante mostrare alla squadra come hanno giocato ad Angers e reagire come hanno fatto oggi. Sono orgoglioso della mia squadra che è la più giovane della Champions League”

10 punti in 4 partite: gli obiettivi possono aumentare?

“Ci troviamo nella parte più alta della classifica ma ora siamo concentrati sulla prossima partita contro lo Strasburgo. Giocheremo poi anche contro il Benfica. Possiamo pensare alla classifica ma al momento preferisco pensare alla partita di stasera“.

Mavissa e Camara?

“A mio avviso hanno offerto due belle prestazioni. Mavissa non giocava da un po’ ma ho scelto di farlo giocare dal 1′ e lo ha fatto molto bene. Ha mostrato di essere un grande talento e dopo aver giocato 45′ minuti a Nizza ha avuto una grande reazione. Giocare a 19 anni a centrocampo… devo fargli un plauso“.

Come ha preparato la partita con Mavissa?

“Dopo la partita contro l’Angers dove avevamo giocato con Camara e Golovin che sono due giocatori offensivi, questa sera avevamo bisogno di più copertura e Mavissa poteva farlo bene”

Pensa che con 10 punti il Monaco si possa ritenere già qualificato?

“In primis siamo molto contenti di avere 10 punti dopo 4 partite. Il formato della Champions League è nuovo e nessuno può sapere con certezza quanti punti sono necessari per la qualificazione. Noi comunque affronteremo tutte le prossime partite con grande attenzione“.

Aveva bisogno di un leader questa sera: Kehrer lo è stato?

“Abbiamo i nostri leader che però non possono giocare sempre al massimo. Sono molto contento che Kehrer abbia segnato questo gol“