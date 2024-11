Pazza idea Red Bull: tradimento alla Ferrari

La Red Bull ha un’idea pazzesca per il prossimo anno e di mezzo c’è anche la Ferrari: potrebbe concretizzarsi un clamoroso tradimento

Max Verstappen sta provando con i denti a conservare il proprio titolo mondiale, allungando a quattro la striscia di vittorie consecutive, come il suo predecessore Sebastian Vettel. Per il 2025, però, si prospetta un ribaltone assurdo.

La Red Bull e soprattutto Max Verstappen stanno lottando con le unghie e con i denti per conservare i propri titoli mondiali, soprattutto quello piloti, ormai ampiamente alla portata. A Interlagos il fenomeno olandese ha dato prova di un talento impressionante, andando a trionfare nonostante la partenza dal diciassettesimo posto in griglia.

La power unit nuova lo ha sicuramente aiutato, ma in condizioni di bagnato è stato il manico a fare la vera differenza. Il suo è di livello superiore rispetto a quello degli altri e l’ennesima conferma si è avuta sull’asfalto brasiliano, a casa del fenomeno dei fenomeni, Ayrton Senna. Un vittoria pesantissima che avvicina il numero 1 alla riconferma e che ha forse spento definitivamente le ambizioni di Lando Norris, non tanto per i punti quanto per il livello espresso in gara.

Per la Red Bull non sarà facile pensare di sostituire uno come Super Max e se veramente nel 2026 dovesse lasciare Milton Keynes, Christian Horner deve già pensare a qualcosa di clamoroso per intervenire.

La Red Bull pensa a Carlos Sainz: colpo di scena per il 2025

Prima, però, il team principal inglese deve fare i conti con la possibile sostituzione di Sergio Perez. Nel 2025 il messicano potrebbe non essere più alla guida della Red Bull e al suo posto in Argentina sono convinti che possa esserci Franco Colapinto. Il giovane sudamericano si sta disimpegnando alla grande con la Williams e potrebbe strappare un contratto con le lattine energetiche per il prossimo anno.

A Interlagos, però, come riportato da ‘Formulapassion’ è rimbalzata con forza un’altra voce riguardo al mercato piloti, in merito niente di meno che Carlos Sainz. Lo spagnolo ha firmato proprio con la Williams per il campionato che verrà, ma avrebbe una clausola sul proprio contratto che gli permetterebbe di liberarsi qualora arrivasse una chiamata da un top team.

Avere la chance di affiancare Verstappen sarebbe davvero unica e irripetibile, tanto da mandare all’aria un accordo già fatto. La Ferrari potrebbe ritrovarsi di fronte uno dei suoi attuali alfieri per la lotta al tiolo 2025. Chissà cosa ne penserebbero i tifosi…