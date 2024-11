Verstappen-Norris, tutto cancellato: pazzesco

Verstappen ha allungato su Norris ma il confronto tra i due sta diventando sempre più aspro: l’ultima notizia è davvero incredibile

Max Verstappen è tornato a vincere in Brasile dopo 10 gare e ha probabilmente messo una seria ipoteca sul Mondiale 2024 di Formula 1. Un’impresa pazzesca, quella del campione olandese, capace di finire la gara davanti a tutti nonostante la partenza in 17esima posizione.

Il tre volte campione del mondo ha così aumentato il suo vantaggio in classifica nei confronti di Lando Norris, giunto solo settimo al traguardo pur partendo dalla pole: ora Verstappen ha 62 punti di distacco sul pilota della McLaren quando mancano solo 3 weekend al termine della stagione.

Tuttavia dopo il GP del Brasile le polemiche non sono mancate. Sui social si è discusso molto delle parole espresse da Lando Norris al canale ufficiale della F1. Secondo il pilota della McLaren, infatti, Max Verstappen avrebbe avuto molta fortuna sul circuito di San Paolo. Il riferimento di Norris è chiaramente alla bandiera rossa che ha consentito alla Red Bull di usufruire di una sosta ai box in più rispetto alle altre scuderie.

Verstappen-Norris: cancellato tutto, fan spiazzati

Probabilmente anche a causa delle tante critiche, Lando Norris ha scelto di rivedere la sua posizione, seppure in maniera parziale. Sul suo profilo Instagram, infatti, il pilota della McLaren ha pubblicato una stories dove ha sottolineato ancora una volta che la gara brasiliana non è stata fortunata per la scuderia di Woking. Norris ha però aggiunto che continuerà a lottare fino alla fine e si è poi complimentato con Verstappen per il successo.

“Non è andata come speravamo e la fortuna non è stata dalla nostra parte, ma continueremo a lottare fino alla fine – le parole del pilota che compirà 25 anni il prossimo 13 novembre – Non mi arrendo finché non è finita. Congratulazioni Max per la vittoria impressionante, come dici tu ‘simply lovely’”.

Una stories che però è durata molto meno delle classiche 24 ore di scadenza ‘naturale’. Lando Norris l’ha infatti cancellata anzitempo e ha anche messo il ‘like’ a vari commenti di utenti, sia contro di lui che contro il suo rivale. Anche la citazione finale con cui ha concluso la stories, ovvero il riferimento alla frase che pronuncia Verstappen per festeggiare via radio le sue vittorie (e che aveva utilizzato lo stesso Norris in alcune occasioni), è parsa a molti più una frecciata più che un complimento sincero. Con queste premesse è lecito attendersi scintille nelle ultime tre gare della stagione.