Gioia incontenibile, foto bellissima: ultim’ora Manuel Bortuzzo

Manuel Bortuzzo, gioia incontenibile: l’ultimo scatto pubblicato sui social non ha bisogno di alcun tipo di presentazione

La sua storia, nel giro di pochissimo tempo, ha fatto il giro dell’Italia e non solo. Manuel Bortuzzo è diventato un vero e proprio simbolo sportivo per il Paese. Il talento azzurro del nuoto italiano ha visto la sua vita cambiare per sempre. Tutta colpa di quella tragica notte di febbraio del 2019 quando venne colpito involontariamente da un colpo di pistola all’esterno di un locale a Roma.

Un colpo di pistola che, appunto, ha cambiato per sempre la sua vita condannandolo su una sedia a rotelle procurandogli una paralisi agli arti inferiori. C’è chi si sarebbe abbattuto e chi avrebbe gettato subito la spugna. Non Manuel che, con tutta la sua forza e rabbia, ha reagito al destino crudele che gli ha riservato. Un esempio di coraggio e rivalsa. È riuscito ad andare avanti soprattutto grazie all’aiuto della sua famiglia e degli amici che non lo hanno mai lasciato solo.

Dopo aver accettato la nuova condizione fisica ha voluto provare delle nuove esperienze ed avventura. Prima la partecipazione al “Grande Fratello Vip” dove si è fatto apprezzare per le sue doti e qualità umane. Poi la scrittura del libro “Rinascere” in cui ha evidenziato le sue disavventure ed i modi trovati per uscire dal dramma che lo ha colpito. Un 2024 indimenticabile per lui visto che alle Paralimpiadi di Parigi ha portato a casa una medaglia di bronzo nei 100 metri rana.

Bortuzzo, l’ultimo scatto social è fantastico: gioia per i fan

Nelle ultime ore il nativo di Trieste è tornato sotto i riflettori per via di uno scatto social che lo vede tra i protagonisti. Immagine pubblicata dall’account social di Instagram delle “Fiamme Oro” in cui ha partecipato, insieme alla politica ed ex schermitrice Valentina Vezzali, alla presentazione del progetto “Regole in gioco“.

Il tutto si è verificato presso l’Istituto Comprensivo “Francesca Morvillo” nella Capitale. Tra i presenti, appunto, anche l’atleta 25enne con la divisa delle forze dell’ordine. Un appuntamento a cui non è volito assolutamente mancare.

Nelle prossime ore Bortuzzo riceverà un importante premio in occasione del “Memo Geremia”. Non è altro che un premio letterario organizzato dall’Ascom Confcommercio di Padova che si svolge, ogni anni, presso l’Aula Magna dell’Università di Padova. Bortuzzo riceverà il premio Letterario Sportivo “Memo Geremia” per il suo “Soli nella tempesta” edito da Rizzoli. Un’altra importante soddisfazione per lui.