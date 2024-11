Lacrime per Federica Pellegrini, toccante rivelazione poco fa

Momento di grande commozione per Federica Pellegrini, la sua ultima rivelazione ha lasciato tutti senza parole

Un periodo molto impegnativo quello che sta vivendo Federica Pellegrini. L’ex campionessa, infatti, in questa stagione televisiva è stata scelta nel cast di “Ballando con le Stelle“, programma condotto da Milly Carlucci e che va in onda il sabato sera. In questa sua nuova esperienza l’ex nuotatrice si sta dando un bel po’ da fare e sta impressionando tutti, giudici e pubblico.

Nel corso dell’ultima puntata, poco prima di scendere in pista aveva chiesto ai vertici alti del programma se fosse già passata o meno la mezzanotte. Ed il motivo è fin troppo chiaro: il 3 novembre la sua piccola Matilde ha compiuto ben 10 mesi dalla sua nascita. Nella clip di presentazione non sono mancati momenti di commozione da parte della nativa di Mirano. Si è soffermata a parlare delle emozioni che sta vivendo e che ha conosciuto durante il periodo della gravidanza.

Un rapporto, quello con la figlia, che le ha stravolto la vita. Ovviamente in positivo. “Lei aveva bisogno di me ed io avevo bisogno della mia di mamma” ci tiene a precisare. Sempre nel filmato sono intervenuti anche due colonne della sua famiglia, come mamma Cinzia e papà Roberto. Anche questi ultimi hanno notato un “cambiamento” della loro figlia: “Da quando Matilde è venuta al mondo, Federica è diventata ancora più bella“. Inutile ribadire che le lacrime hanno fatto da protagoniste in assoluto.

Federica Pellegrini, momenti di grande commozione: tutto in diretta

Insomma, la nascita di Matilde (e di ogni figlio per un genitore) cambia completamente la vita di una madre e di un padre. Il periodo della maternità, fa sapere, lo ha vissuto in maniera decisamente molto potente. Molto diverso da quando una persona vive solo per se stessa: “In quei momenti hai a che fare con momenti belli ed anche brutti, poi finisce lì“.

Completamente diverso il rapporto che si ha con una figlia: “Mi sento un’altra persona, più paziente e molto altro. Con questo esserino tra le mani ho capito l’importanza del tempo. La sera piangevo di felicità, ma anche perché avevo bisogno della mia di mamma“.

Insomma, un periodo felicissimo quello che sta vivendo l’ex campionessa olimpica. Un altro dei suoi obiettivi da raggiungere, insieme a suo marito Matteo Giunta, è molto chiaro: insegnare a Matilde a cavarsela sempre, soprattutto in un mondo come quello che si sta vivendo.