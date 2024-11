“Si tapperanno la bocca”: Verstappen furioso

Tutta la stizza e la rabbia di Verstappen, il campione del mondo di Formula 1 che è rimasto colpito da alcune dichiarazioni. Parla anche il padre

Il periodo sfortunato e poco proficuo di Max Verstappen sembra già un lontano ricordo. Il campione olandese di Formula 1 è infatti tornato finalmente alla vittoria, nell’ultimo gran premio corso in Brasile. Una grande prestazione quella del driver Red Bull, che ha ritrovato sorrisi ed è soprattutto tornato a far rivedere tutta la sua qualità in gara.

Sul circuito di San Paolo, Verstappen ha stravinto la gara con una rimonta a dir poco clamorosa, nonostante la partenza quasi dal fondo. Disastroso l’olandese nelle qualifiche, che con tanto di penalità per via di alcune irregolarità nelle prove aveva incominciato la gara di domenica addirittura dal 17° piazzamento. Incredibile come il campione in carica della F1 abbia avuto forza e tenacia per rimontare tutti i suoi rivali e salire sul granino più alto del podio.

Una giornata perfetta per Verstappen, che non solo mette a tacere le critiche nei suoi confronti, di coloro che lo vedevano già come in calo di rendimento e come ‘acqua passata’, ma è stato abile a tenere a bada i tentativi di rimonta nella classifica piloti di Lando Norris e Charles Leclerc, che a tre gran premi dalla conclusione restano a distanza di sicurezza.

Verstappen e suo padre contro la stampa inglese

Molte le critiche subite da Max Verstappen negli ultimi mesi, visto che il suo ultimo trionfo in F1 risaliva al gran premio di Spagna di giugno scorso. In questo periodo di magra l’olandese è stato tacciato di essere ormai stufo della monoposto, di avere scarsi rapporti con il team principal Christian Horner e di avere ormai un piede fuori dalla Red Bull Racing.

Ora, dopo il ritorno al successo in un modo così trionfale, Verstappen ha voluto rispondere per le rime. In particolare nella conferenza stampa post-gara in Brasile se l’è presa con la stampa inglese: “Non vedo nessun giornalista britannico qui. Forse sono tutti in aeroporto oppure non sapevano ci fosse la conferenza dopo la gara”.

A rincarare la dose, in un’intervista al ‘De Telegraaf’,è stato il padre Jos Verstappen, anche lui molto stizzito con certa stampa: “Ora tutti questi espertoni britannici si tapperanno la bocca. Max ha fatto vedere di essere il migliore – ha aggiunto – e c’è ancora qualcuno che ritiene che debba cambiare il suo stile di guida. Il suo stile di guida è perfetto. Nel primo giro ha guadagnato sei posizioni. Quando piove è semplicemente perfetto”.