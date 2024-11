Delusione Marcell Jacobs, ora non ci sono più dubbi: duro colpo

Arriva una brutta delusione per Marcell Jacobs: adesso non ci sono più dubbi, duro colpo per il velocista italiano. Ecco l’annuncio

Il 2024 di Marcell Jacobs non è stato così positivo come si attendeva. Il velocista italiano ha dovuto incassare un brutto colpo e oggi, a diversi mesi da quanto successo, non si è ancora dato una spiegazione. La sua continua voglia di migliorarsi ha trovato un amaro risveglio quando ha partecipato alle Olimpiadi di Parigi.

Adesso guarda con fiducia al 2025 e lo farà negli Stati Uniti. Il velocista, infatti, ha concesso una lunga intervista alla ‘Gazzetta dello Sport‘, in cui si è raccontato, svelando delusioni e sogni futuri, e tra le altre cose ha asserito di come con ogni probabilità la preparazione ai prossimi impegni la effettuerà direttamente dalla Florida. Si trasferirà lì definitivamente, la decisione sembra essere stata presa e non ci saranno passi indietro. Dall’America ripartirà la sua voglia di continuare ad arrivare agli obiettivi.

Duro colpo per Marcell Jacobs: arriva l’annuncio

Adesso il focus è sui primi impegni che ci saranno nel 2025. “Una stagione molto lunga, c’è tempo per prepararsi, considerando i tanti impegni e il fatto che il Mondiale di Tokyo si disputerà solo a metà settembre. Andiamo con calma, perché la prossima annata non finirà mai”, asserisce nella sua intervista alla Gazzetta specificando che ha già programmato il primo mese di lavoro con il suo coach Rana Reider il quale prevede solo quattro sedute a settimana proprio per questo motivo.

Nel corso dell’intervista Jacobs è tornato sulla grande delusione dell’Olimpiade di Parigi. Non è bastato fare 9”85 nei 100 m per arrivare ad una medaglia. Eppure si tratta di una delle migliori performance di sempre. “Sarei salito sul podio in qualsiasi altra edizione, in tutte le precedenti Olimpiadi. Quest’anno invece non è bastato”, dice il classe ’94 alquanto amareggiato e deluso. Non gli è andata proprio giù la cosa, anche a distanza di mesi dimostra di non averla ancora metabolizzata.

Proprio per questo sta provando a ripartire, traslocando in Florida e iniziando a proiettarsi sugli impegni futuri. La mente però va sempre a Parigi. Tanto da prendersi una pausa per stare con la famiglia negli ultimi tempi: “Me la sono goduta. Siamo stati anche in vacanza per due settimane alle Hawaii. Ma non ci tornerei perché lì è tutto troppo caro”, svela il campione. La chiosa è sui margini di miglioramento: “Ne ho ancora tanti. Sono pronto a vedermela con chiunque, voglio migliorare e arrivare a nuovi traguardi. Anche la staffetta è un obiettivo”.