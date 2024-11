Ultima spiaggia Ferrari: sentenza da brividi

Ultima possibilità per la Ferrari per provare a vincere sin da subito nel Mondiale in corso. Ecco cosa deve succedere

Da quando il Mondiale di Formula 1 è ripartito dopo la sosta di un mese tra settembre e ottobre, la Ferrari è stata grande protagonista nei primi due Gran Premi disputati con le vittorie di Leclerc e Sainz a Austin e in Messico. In Brasile, invece, nell’ultimo weekend, c’è stata una brusca frenata. La Ferrari non è stata capace di andare oltre il quinto posto di Leclerc. Una gara sfortunata, condizionata anche dalle avverse condizioni atmosferiche.

Con Sainz ritirato, si è trattato di uno stop nella rimonta nella classifica costruttori. Se per quello piloti, infatti, Verstappen ha ormai quasi tagliato il traguardo, per il Mondiale dedicato ai team è ancora tutto aperto. La rimonta della scuderia di Maranello ha già portato Leclerc e Sainz a sorpassare la Red Bull mentre la McLaren è avanti ora di 36 punti.

Ferrari, questa è l’ultima opportunità: arriva l’annuncio!

Si tratta di un’impresa ardua portare sin da subito la Ferrari a un trionfo, atteso da sedici anni. Tuttavia si vuole provare il tutto per tutto, per non lasciare nulla al caso. Fermo restando che dall’anno prossimo sono già in programma diverse innovazioni (oltre all’arrivo di Hamilton) per rendere la monoposto veramente competitiva per tornare a vincere.

La Ferrari, comunque, non ha il proprio destino totalmente nelle sue mani, dovendo provare a fare il massimo nei restanti tre GP nella speranza che la McLaren stecchi. Di questo ha parlato il giornalista Leo Turrini in un post sul suo blog. Il collega ha analizzato le difficoltà riscontrate sulla pista di Interlagos anche a causa delle difficili condizioni del meteo. “Ma nel complesso la Ferrari ha offerto una prestazione al di sotto delle sue aspettative a partire da Sainz che ha commesso diversi errori mentre Leclerc ha provato a metterci una pezza”, dice l’esperto.

Turrini poi continua: “Non si può parlare nemmeno di occasione persa perché la macchina non era in grado di esprimersi al massimo in quelle condizioni atmosferiche”. Intanto per queste ultime tre tappe, il giornalista è sicuro su cosa dover fare: “La Ferrari deve riordinare le idee e compiere l’ultimo sforzo tecnologico della stagione”. Pur essendo consapevole di come sia “tremendamente difficile” l’invito di Turrini è di provarci. “Si tratta dell’ultima spiaggia, in un campionato così difficile tutto può succedere e ogni opportunità va colta fino all’ultimo. E allora proviamoci.”

La Formula 1 tornerà in pista la prossima settimana con il GP di Las Vegas, cui seguiranno quelli del Qatar (con annessa gara sprint) e di Abu Dhabi per chiudere l’annata.