Verità Leclerc, la Ferrari dice no: assurdo

Colpo di scena in casa Ferrari, spunta una verità incredibile: la Ferrari ha detto ‘no’ a Leclerc, cosa è successo

In un Gran Premio non vinto, ma dominato da Max Verstappen, tornato a imporre il proprio ritmo come non accadeva da tempo, c’è stato anche per un piccolo giallo con protagonista Charles Leclerc e la Ferrari. In Brasile il monegasco non ha sfigurato, pur chiudendo al quinto posto, lontanissimo dal pilota Red Bull e piuttosto distante anche dal podio. C’è stato un momento, però, in avrebbe forse potuto ambire a qualcosa di più. A una sua precisa domanda, però, ha ricevuto un clamoroso ‘no’, una risposta netta che ha cancellato ogni sua speranza di rimonta e che ha lasciato perplessi molti tifosi.

Quanto accaduto può essere interpretato in due modi: come un segno di arrendevolezza da parte della Ferrari, in un Gran Premio che non ha visto il ritorno alla grande della Red Bull, ma solo del campione del mondo in carica; o come una manifestazione di consapevolezza, perché davanti a un dominio del genere cercare di aumentare ancora il proprio ritmo per inseguire un’ambizione folle sarebbe forse stato ancora più dannoso.

Qualunque sia la lettura che si vuole dare del curioso episodio accaduto in Brasile, per i tifosi è stato comunque un siparietto per certi imbarazzante, e ha scatenato più di una critica sui social network, specialmente in quei ferraristi che vorrebbero vedere sempre e comunque una Ferrari ambiziosa e pronta a tutto per strappare anche solo una posizione in più.

Ferrari, retroscena clamoroso su Leclerc: ha ricevuto un ‘no’ incredibile

C’è stato un momento, durante il GP del Brasile, in cui Verstappen è tornato il dittatore di un tempo. Tra il 60esimo e il 69esimo giro, l’olandese ha registrato per ben dieci volte il miglior tempo in pista, mostrando un passo clamoroso, una superiorità incredibile, alla luce di quanto si era visto nei giorni precedenti.

A Interlagos la distanza tra lui e Lando Norris è andata ben oltre le cinque posizioni che li ha separati. Per un GP, Verstappen è tornato a far capire al mondo che ci vuole ben altro di un exploit come quello della McLaren per schiodarlo dal trono di pilota più veloce del mondo. Davanti a un dominio del genere, è naturale che gli uomini ai box si siano lasciati prendere dallo scoramento. È accaduto un po’ in tutte le squadre. Quanto successo però in Ferrari, documentato da un chiarissimo Team Radio, ha però dell’incredibile.

Nel bel mezzo del Gran Premio, quando evidentemente Leclerc sentiva di poter fare ancora qualcosa in più in pista per migliorare la sua posizione, il monegasco ha posto ai box la più semplice delle domande: “Qual è il giro più veloce?“. Inizialmente non ha avuto risposta. Solo in un secondo momento, in un sussurro gli è arrivata una replica spiazzante: “Non chiederlo…“. Una chiara dimostrazione di quanto le rilevazioni cronometriche messe in fila da Verstappen fossero diventate per certi versi scontate e avvilenti per gli altri piloti in pista.

Almeno per un Gran Premio, dunque, Max è sembrato tornare il fuoriclasse inavvicinabile degli scorsi anni, autore di una prestazione spettacolare e in grado di imporre la propria legge a tutti i suoi rivali più accaniti. La speranza dei tifosi della casa di Maranello è che possa essersi però trattato solo di un episodio, anche in vista di un Mondiale 2025 sempre più vicino e in cui le ambizioni della Ferrari dovranno essere ben altre.