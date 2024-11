È tutto finito per la Ferrari: tifosi raggelati

Svolta definitiva in casa Ferrari, arriva la fine imprevista per i progetti della Rossa: decisione che avrà ripercussioni nell’immediato e sul futuro

Il 2024 è stato decisamente particolare per la Ferrari. Un’altra stagione in cui ci sono stati numerosi alti e bassi, ma in cui la Rossa è tornata comunque competitiva ad alti livelli. Ed è riuscita a regalare soddisfazioni anche impreviste ai suoi tifosi.

Il bilancio stagionale, fin qui, parla di 5 GP vinti, uno score che non veniva raccolto da diverse stagioni a Maranello. Simbolo evidente della grande crescita in termini di affidabilità e prestazioni della vettura, frutto del grande lavoro di tutto lo staff. I frutti dell’operato di Vasseur iniziano a intravedersi, dopo che all’inizio del 2023 il team principal aveva ereditato una situazione piuttosto scomoda.

Ora, a tre gare dalla fine del Mondiale, abbiamo una Ferrari che sorprendentemente, per quelle che erano le premesse di inizio stagione, è in lotta per il Mondiale Costruttori. L’andamento specialmente nelle ultime settimane è stato di alto profilo, portando al sorpasso sulla Red Bull e a mettere nel mirino la McLaren, che sembrava avviata in carrozza al trionfo.

Ci sono ancora 36 punti da recuperare sugli inglesi, le prospettive sembrano comunque incoraggianti per una Ferrari che se confermerà il passo delle ultime gare potrà presentarsi in pista come la vettura da battere. Anche se c’è una notizia che scuote improvvisamente i tifosi.

Ferrari, niente più sviluppi per il 2024: il team si concentra sul prossimo anno

Durante tutto l’anno, la Ferrari è riuscita a lavorare sulla vettura, aggiornandola in maniera efficace e facendo crescere le prestazioni, specie dopo una parte centrale di annata in cui c’erano state molte difficoltà. Ma gli aggiornamenti per il 2024 sono finiti.

Come riportato da ‘F1 News’, infatti, da Maranello filtra la volontà di concentrare il lavoro degli ingegneri sul progetto 677, ovvero la macchina che accoglierà Lewis Hamilton. Aggiornamenti e migliorie al progetto saranno tutti volti alla vettura del prossimo anno, quella che nei piani e nei desideri di tutti dovrebbe andare all’assalto del titolo piloti dopo un lungo digiuno.

Per quanto concerne la vettura attuale, si punterà tutto sull’ultima versione 2024, fidando nella capacità di avere velocità e passo in curva, insomma efficacia in tutte le situazioni. La Ferrari vista dal ritorno dalla pausa estiva ad adesso ha sicuramente le potenzialità per credere nell’impresa.