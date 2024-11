Juventus-Torino, le scelte ufficiali di Thiago Motta e Vanoli

Alle 20.45 c’è il Derby della Mole: in campo Juventus e Torino. Sono appena uscite le formazioni ufficiali con le scelte di Motta e Vanoli. Nella Juve panchina iniziale per Conceicao, gioca Weah. Maglia da titolare per Savona e K. Thuram tra i bianconeri. Nel Torino non è convocato Adams: in attacco con Sanabria c’è Vlasic, più avanzato.

Juventus-Torino, le ufficiali

JUVE – Perin; Savona, Gatti, Kalulu, Cambiaso; K. Thuram, Locatelli; Weah, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic.