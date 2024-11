Terremoto contro Perez: Verstappen una furia

Dichiarazioni inequivocabili quelle di Verstappen contro Perez. il pilota rischia il posto alla Red Bull per il 2025?

Max Verstappen si appresta a vincere il quarto mondiale consecutivo e pazienza se per quest’anno il titolo costruttori rischia di finire altrove e non alla Red Bull. Colpa di una seconda parte di stagione in calo per la scuderia di Milton Keynes le prestazioni dell’olandese non sempre all’altezza e diverse gare concluse lontano dal podio. Di certo non ha aiutato il suo compagno di scuderia, Sergio Perez, protagonista di un’annata alquanto anonima.

Proprio sul messicano più volte ci si è chiesti se sia meritevole di una delle due monoposto della Red Bull, nonostante il rinnovo biennale firmato la scorsa primavera. Interrogativo che si sono posti più di una volta anche i vertici della scuderia anglo-austriaca con Horner e Marko che hanno valutato un suo allontanamento a stagione in corso, prima di confermarlo nuovamente.

Perez, tuttavia, continua a non dare certezze e la sua posizione resta alquanto in bilico. Che la Red Bull stia valutando la sua posizione, lo conferma ulteriormente il parere netto nei suoi riguardi espresso da Verstappen.

Verstappen contro Perez: arriva l’annuncio

In pole per sostituire Perez ci sarebbero Liam Lawson e Franco Colapinto. Una poltrona per tre con i due giovani che sognano di essere il compagno di Verstappen e rimpiazzare il messicano nel prossimo Mondiale. E dire che per buona parte dell’anno c’era anche un certo Carlos Sainz libero ma, alla fine, a Milton Keynes hanno fatto altre scelte e lo spagnolo si è accasato alla Williams.

Il futuro di Sergio Perez, insomma, è più in bilico che mai e nelle prossime settimane ci sarà un nuovo confronto per decidere cosa fare. Intanto, su Checo si è espresso Jos Verstappen. Il padre di Max ha espresso in un’intervista concessa a ViaPlay chi preferirebbe vedere come compagno di squadra del figlio il prossimo anno.

“Penso che Lawson stia facendo molto bene e meriti una chance, secondo me è pronto a fare un passo in avanti” è l’incipit del suo discorso che incensa il classe 2002. “Lasciamogli finire questa stagione poi il team deciderà in tutta tranquillità”. Se fosse per Jos, però, nessun dubbio: “Non sono di certo contrario a questo scenario, anzi meglio se c’è qualcuno competitivo come Lawson che spinga di continuo Max a migliorarsi. Lo aiuterebbe molto”. Una preferenza netta quella d Jos che, con queste dichiarazioni, ha di fatto scaricato Sergio Perez il quale, dal canto suo, si è detto sicuro della sua riconferma.